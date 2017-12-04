Известный телеграм-канал включил инициативу челябинского губернатора в топ-10

17:53 04 декабря 2017 0

Леонид Давыдов отметил инициативу губернатора Бориса Дубровского Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Законопроект Челябинской области об отмене налога на имущество для заводов в обмен на «чистый воздух», внесенный губернатором Борисом Дубровским, телеграм-канал «Давыдов.Индекс» включил в топ-10 губернаторской повестки минувшей недели.

В эту десятку также попали заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о готовности покинуть пост руководителя республики, призыв главы Татарстана Рустама Минниханова к предпринимателям республики использовать татарский язык, анонсированная губернатором Белогородской области Евгением Савченко инициатива о переносе административного центра на окраину Белгорода. А также другие события, связанные с руководителями регионов, заинтересовавшие СМИ. Главные события губернаторской повестки «27 ноября — 3 декабря 2017 года» подготовлены фондом «Петербургская политика» совместно с телеграм-каналом «Давыдов.Индекс», основателем которого является политолог Леонид Давыдов.

С 1 января 2017 года в Челябинской области вырос налог на движимое имущество, что вызвало недовольство в среде промышленников. Теперь региональные власти предложили компромисс — снижение вредных выбросов в обмен на экономию денег. Может быть снижен налог на движимое имущество до нуля для заводов, которые заключат соглашение с правительством и начнут реализовывать экологические программы. Эти соглашения предполагают сокращение выбросов не только в атмосферу, но и в воду, а также термическую обработку и очистку газов, обезвреживание отходов производств, улучшение режимов сжигания топлива, улавливание и утилизацию загрязняющих веществ.