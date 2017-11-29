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29 ноября 2017
28 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
17:09  29 ноября 2017 0

В Челябинской области вводят налог на воздух. Платить будут олигархи

Дубровский и пшеница Челябинск, поле, пшеница, урожай, дубровский борис
Губернатор предложил промышленникам компромисс: снижение налога в обмен на сокращение вредных выбросовФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Власти Челябинской области нашли способ, как заставить предприятия снизить вредные выбросы. Губернатор Борис Дубровский внес в Заксобрание региона проект закона, предусматривающий снижение, вплоть до нуля, налога на движимое имущество для заводов, которые заключат соглашение с правительством и начнут реализовывать экологические программы, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь главы области Дмитрий Федечкин.

Рост налога с 1 января вызвал недовольство в среде промышленников. Теперь региональные власти предложили компромисс: снижение вредных выбросов в обмен на экономию денег.

Соглашения, которые предлагается заключать с правительством области, предполагают сокращение выбросов не только в атмосферу, но и в воду, а также термическую обработку и очистку газов, обезвреживание отходов производств, улучшение режимов сжигания топлива, улавливание и утилизацию загрязняющих веществ.

«У правительства региона были разные идеи. И я удовлетворен тем, что они вылились в конкретные предложения и механизмы реализации. Чистый воздух в промышленных городах — наш приоритет. Мы готовы добиваться этого, даже несмотря на то, что предложенные нами налоговые льготы приведут к потере части доходов областного бюджета», — подчеркнул Борис Дубровский.

Предполагается, что поправки в закон начнут действовать с 1 января 2018 года.

Сергей Леонов
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