В Челябинской области вводят налог на воздух. Платить будут олигархи

17:09 29 ноября 2017 0

Губернатор предложил промышленникам компромисс: снижение налога в обмен на сокращение вредных выбросов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинской области нашли способ, как заставить предприятия снизить вредные выбросы. Губернатор Борис Дубровский внес в Заксобрание региона проект закона, предусматривающий снижение, вплоть до нуля, налога на движимое имущество для заводов, которые заключат соглашение с правительством и начнут реализовывать экологические программы, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь главы области Дмитрий Федечкин.

Рост налога с 1 января вызвал недовольство в среде промышленников. Теперь региональные власти предложили компромисс: снижение вредных выбросов в обмен на экономию денег.

Соглашения, которые предлагается заключать с правительством области, предполагают сокращение выбросов не только в атмосферу, но и в воду, а также термическую обработку и очистку газов, обезвреживание отходов производств, улучшение режимов сжигания топлива, улавливание и утилизацию загрязняющих веществ.

«У правительства региона были разные идеи. И я удовлетворен тем, что они вылились в конкретные предложения и механизмы реализации. Чистый воздух в промышленных городах — наш приоритет. Мы готовы добиваться этого, даже несмотря на то, что предложенные нами налоговые льготы приведут к потере части доходов областного бюджета», — подчеркнул Борис Дубровский.

Предполагается, что поправки в закон начнут действовать с 1 января 2018 года.