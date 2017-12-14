19:11 14 декабря 2017 0

Проезд подорожал сразу на 25% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кетовского района жалуются на сговор перевозчиков, которые подняли стоимость проезда сразу на 25% (10 рублей), и объяснили рост тарифа желанием купить себе подарки к Новому году. Чиновники областного департамента уже расписались в бессилии, утверждают возмущенные пассажиры.

Как рассказали жители района «URA.RU», с 1 декабря стоимость проезда на маршрутах из Кургана до села Просвет выросла с 40 до 50 рублей, а до села Иковка — до 70 рублей. «Мы пытались выяснить, на каком основании цену повысили сразу на десять рублей. В Кургане, например, повышение было на один-два рубля. Нам один из руководителей компании ответил: „Вы же хотите подарки к Новому году? Вот и мы хотим!“, — отметила жительница села Просвет Марина, — Департамент не имеет на перевозчиков управу, закон отправил их в „свободное плавание“. Где гарантия, что они в январе еще на десять рублей не поднимут проезд?». В город жители поселков ездят, в основном, на работу и учебу. «При наших скромных зарплатах, это очень существенное повышение. Куда обращаться?» — негодуют местные жители.

Жалобу населения депутат областной Думы Евгений Кафеев адресовал заместителю директора департамента промышленности, транспорта и связи Евгению Дмитриеву на думском комитете по экономической политике. На что чиновник ответил, что «УФАС уже в курсе проблемы и разбирается». «У нас данный вид транспорта осуществляет деятельность по нерегулируемым тарифам, потому что из областного бюджета мы не возмещаем перевозчику выпадающие доходы. Лично по моему мнению, то, что произошло по Кетовскому направлению — сговор. Но это должна определить антимонопольная служба», — подчеркнул он.

Кафеев предложил провести новый конкурс или запустить на линию другого перевозчика. «Если новый конкурс проводить, как минимум пройдет почти год, — ответил Дмитриев, — Другой вопрос, мы рассматриваем вариант прийти к регулируемому тарифу. Будем просить у областного бюджета финансирование, сейчас просчитываем, сколько нужно будет денег. Только в этом случае мы будем полностью контролировать все процессы».