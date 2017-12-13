Ханты молчали почти 40 лет: во что превратили ядерные испытания Югру

21:58 13 декабря 2017 0

Очевидцы уверяют — места взрывов охраняли военные, хотя официально их проводили Министерства нефтяной промышленности и геологии СССР Фото: depositphotos.com © URA.RU

Официальное признание ядерных испытаний в ХМАО (1978—1985 годы) пробудило народную память региона. Югорчане молчали почти 40 лет, но теперь стали рассказывать, как это было: оказывается, очевидцев подземных взрывов — огромное количество. Свидетели, которых в советские времена запугивали, как прорвало: для «URA.RU» они рассказывают о неизвестных ранее зонах отчуждения, природных аномалиях (даже реки не замерзают в лютые морозы), захоронениях ядерных отходов, которые еще предстоит обнаружить.

Как ранее сообщало «URA.RU», на днях российские власти признали факты подземных ядерных испытаний на территории ХМАО. Места взрывов теперь закреплены законодательно, а правительству региона поручено вести за ними контроль. Речь идет о ядерных экспериментах в окрестностях поселков Игрим и Лемпино (проекты «Кратон-1» и «Кимберлит-1», 1978, 1979 годы), городов Лянтор и Пыть-Ях («Кварц-3» и «Бензол», 1984, 1985 годы), а также поселка Пальяново («Ангара», 1980 год).

Военные запугали аборигенов — они до сих пор не ходят в места взрывов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Агентству удалось найти одного из представителей народа ханты, который был очевидцем взрыва на берегу реки Пим (проект «Кварц-3» под Лянтором), однако абориген открыто говорить боится — еще в советские годы лесных жителей запугали. Собеседник был еще ребенком, когда застал эти события.

«Сначала военные перекрыли дорогу, потом — реку Пим, и никого не пропускали. Взрыв был ночью, земля начала „плавать“, видимо, от взрывной волны. После взрыва, когда мы плавали по реке, видели, что берега речки обрушились во многих местах. Могилы, которые были на берегах, тоже осыпались в реку. А само кладбище — оно было на месте взрыва — разровняли накануне бульдозером», — вспоминает абориген.

По словам местных жителей, периодически приезжают люди, покупают недалеко от места взрыва рыбу и ягоду, проверяют дозиметром и расспрашивают аборигенов, что происходит на участке земли, где проходил ядерный эксперимент.

Представители КМНС обещают дать «URA.RU» координаты территории, где происходили испытания, но сами в это место, как и в другие, где проходили ядерные испытания, не заходят из соображений безопасности.

Своими воспоминаниями с агентством поделились и читатели. «Мы с родителями в 1978 году жили в поселке Светлый, это километров 70 от взрыва. От Игрима до места взрыва на реке Сартынья, может, еще меньше. Я помню, как ближе к ночи наши деревянные дома ходуном заходили. Местами штукатурка отвалилась и потрескалась. Отец говорил, что подумал землетрясение, и схватил меня и мать и бегом на улицу, потом все кончилось», — пишет в комментариях пользователь с ником Андрей.

По официальным данным, даже рядом с запечатанными скважинами фон радиации не превышает естественный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Местные жители пишут в соцсетях, что Сартынья не замерзает даже в самые сильные морозы, якобы скважина могла быть повреждена и продукты полураспада попали в грунтовые воды. Неподалеку от места взрыва находится одноименная деревня Сартынья — там живет несколько десятков семей, в основном манси. Однако они никогда не жаловались на неприятности, связанные с радиоактивностью.

«Я регулярно объезжаю территории, в том числе и Сартынью. На встречах ни разу такой вопрос не поднимался. Хотя там живут люди от 50 и старше, и если бы их тревожил этот вопрос, то они бы его задавали», — рассказал Павел Артеев, глава поселения Саранпауль, к которому относится деревня Сартынья.

Как пояснил агентству и. о. директора департамента гражданской защиты населения региона Ярослав Чубаров, пока что власти региона обследуют в год по очереди только одно место, где проходили ядерные испытания — именно поэтому в паспорте есть сведения лишь о состоянии местности возле «Кратон-1». В следующем году проведут исследования другого объекта, но в будущем эта система может измениться, и региональные власти начнут мониторить состояние всех проектов одновременно.

Мощность самого крупного из взорванных снарядов достигала 22 килотонн — такой же была атомная бомба «Толстяк», полностью разрушившая японский город Нагасаки в конце Второй мировой войны. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из главных мифов Югры связан именно с ядерными взрывами — жители ХМАО уверены, что в Югре высокий уровень заболеваемости онкологией из-за повышенного уровня радиации после советских экспериментов. Люди ссылаются на статистику: по официальным данным, за десять лет число заболевших выросло на 65%. Однако медики заявляют — причина в эффективной работе врачей по выявлению раковых опухолей на ранней стадии.

По словам главного врача ОКБ Пыть-Яха Олега Руссу, перед больницами поставлена задача внимательной и доскональной диагностики пациентов. «В результате, нам удается находить и ставить этот страшный диагноз на ранних этапах, что увеличивает вероятность лечения пациентов, однако негативно бьет по региональной статистике», — отметил Руссу.

Окружные власти официально заявляют, что никакой опасности места, где проходили взрывы, не представляют. Однако в начале 2000-х была нарушена целостность скважины в Октябрьском районе на объекте под названием «Ангара» возле поселка Пальянова. На ликвидацию последствий потребовалось несколько десятков миллионов рублей и 2 года. По неофициальным данным, еще как минимум две скважины находятся недалеко от построенных недавно дорог и разросшихся населенных пунктов. Но тогда места взрывов не были официально зарегистрированы, и авария на «Ангаре» произошла случайно. Сейчас же округу поручено осуществлять регулярный мониторинг состояния окружающей среды вокруг мест взрывов, а также оповещать население в случае опасности.

Во время подготовки этого материала агентству удалось выяснить, что ХМАО был не только полигоном для ядерных испытаний, но и стал местом захоронения радиоактивных отходов.

Об этом «URA.RU» рассказал краевед Владимир Домрачеев. По словам историка, большинства свидетелей этих событий уже нет в живых.

«Мне очевидцы рассказывали, как в болота контейнеры с ядерными отходами сбрасывали с самолетов и вертолетов. Отец мой видел, другие геологи тоже. Где эти места сейчас, что с ними — их просто не найти. А что касается взрывов, надо понимать, что в СССР в принципе вся информация по нефтяным разработкам была засекречена, даже когда были первые экспедиции в 1930-х годах», — рассказывает краевед.

Домрачеев отмечает, с этим может быть связано и большое количество военных частей, ранее находившихся на территории ХМАО. Краевед рассказывает — люди в форме часто перекрывали участки леса, но с чем это было связано, выяснить ему не удалось. И. о. директора департамента гражданской защиты населения региона Ярослав Чубаров отметил, что у него нет данных о каких-либо захоронениях ядерных отходов на территории региона.

«URA.RU» будет следить за развитием ситуации.