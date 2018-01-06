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06 января 2018
14:00  06 января 2018 0

Сокращения в ГИБДД, Центризбирком проверит 9 партий, полуголая женщина с лицом Трампа. Актуальное к этому часу — в подборке «URA.RU»

клипарт, мопед, пдд, правила дорожного движения, гибдд
Путин уволил каждого пятого сотрудника ГИБДДФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Сегодня 6 января, суббота. Актуальные новости к этому часу:

Владимир Путин уволил 20 процентов сотрудников ГИБДД. Читайте, почему лишили работы каждого пятого сотрудника Госавтоинспекции.

После выборов президента РФ ожидает настоящая революция власти. Правительство обновится на 70%: в министры идет новая группа элиты.

В рядах кандидатов в президенты России сокращение. Сначала Центризбирком не пустил на выборы жену дагестанского муфтия, а после инициировал прокурорскую проверку 9 партий.

На Урале до смерти замучали собаку. В еду пса кидали петарды, люди равнодушно проходили мимо.

ДТП с 10 жертвами в ХМАО передали на расследование в Главное управление Следственного комитета России. Жуткая авария, погубившая несколько семей, случилась 3 января.

Полуголая женщина с лицом Дональда Трампа и «тревожным чемоданчиком» шокировала американских дипломатов в Киеве.

Надежда Банникова
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