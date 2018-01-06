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06 января 2018
05 января 2018
Главные новости Москвы
03:44  06 января 2018 0

Полуголая активистка Femen шокировала американских дипломатов в Киеве. ВИДЕО

Дама в гриме «под Трампа» разделась до трусов под окнами посольства СШАФото: Youtube (скрин)

С одиночным протестом против ядерной гонки, которую устроили президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступила в Киеве одна из активисток, причисляющих себя к движению Femen. Полуголая дама, загримированная под американского главу государства, в течение нескольких минут позировала возле посольства США.

На животе у активистки была помещена надпись «Mr Big Bottom» («Мистер Большая Кнопка»), а в руках он держала чемоданчик «Nuсklear football» («Ядерный футбол»). После окончания перфоманса женщина оделась и покинула место действия. Комментариев от американских дипломатов или правоохранительных органов Украины пока не последовало.

Отметим, в новогоднем обращении к народу КНДР Ким Чен Ын рассказал о том, что «ядерная кнопка» теперь установлена у него прямо на столе в рабочем кабинете. Таким образом северокорейский лидер подчеркнул, что страна обладает достаточным ракетно-ядерным потенциалом для нанесения удара по своим противникам. Как писало «URA.RU», реакция Дональда Трампа не заставила себя ждать: президент заявил, что его кнопка «больше и мощнее», чем у Ким Чен Ына, а главное она работает.

Евгений Александров
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