С одиночным протестом против ядерной гонки, которую устроили президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступила в Киеве одна из активисток, причисляющих себя к движению Femen. Полуголая дама, загримированная под американского главу государства, в течение нескольких минут позировала возле посольства США.
На животе у активистки была помещена надпись «Mr Big Bottom» («Мистер Большая Кнопка»), а в руках он держала чемоданчик «Nuсklear football» («Ядерный футбол»). После окончания перфоманса женщина оделась и покинула место действия. Комментариев от американских дипломатов или правоохранительных органов Украины пока не последовало.
Отметим, в новогоднем обращении к народу КНДР Ким Чен Ын рассказал о том, что «ядерная кнопка» теперь установлена у него прямо на столе в рабочем кабинете. Таким образом северокорейский лидер подчеркнул, что страна обладает достаточным ракетно-ядерным потенциалом для нанесения удара по своим противникам. Как писало «URA.RU», реакция Дональда Трампа не заставила себя ждать: президент заявил, что его кнопка «больше и мощнее», чем у Ким Чен Ына, а главное она работает.