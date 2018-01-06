09:06 06 января 2018 0

Хозяйка утверждает, что Рекс был безобидным псом Фото: Надежда Поливаева, «ВКонтакте»

Под новый год из частного дома на Широкой речке в Екатеринбурге незнакомцы увели пса по кличке Рэкс. Спустя несколько дней замученное до смерти животное обнаружили во дворе ЖК «Хрустальногорский». Многие жители видели его еще живым, но никто не обратил на собаку внимания.

С просьбой помочь найти живодеров в соцсетях обратилась хозяйка убитого пса Надежда Поливаева. Она рассказала, что собаку убили еще в тот момент, когда она находилась на территории частного дома. Хозяева обнаружили в чашке с едой взорванные петарды. «Помогите, пожалуйста, найти убийц нашей собаки. Искали везде, ездили, и сегодня нашли мертвую. Это был Рекс — очень умный и милый пес. Мы семь лет ухаживали за ним», — написала Наталья в паблике «ШИРОКАЯ РЕЧКА Екатеринбург» во «ВКонтакте». Женщина добавила, что охрана жилого комплекса отказалась предоставить им видео с камер наблюдения, по которым можно было бы обнаружить убийц животного.

Жители микрорайона рассказали хозяйке Рекса, что обнаружили пса еще 30 декабря. Как пишет в соцсети Анастасия Саймо, она заметила пса около мусорки, его лапы были в крови. Женщина решила запустить животное в подъезд и накормить, но собака отказалась от еды и легла в проходе между дверями подъезда. «Ушла до машины, смотрю охранник идет с чем-то в руках, швабра это или метла, я не разглядела. Обратно домой захожу — он лежит, когда уже вышла, охранник около подъезда с этой шваброй, а собаки нет, хоть он и передвигается очень медленно», — рассказала женщина.

Рекса нашли мертвым и привязанным за хвост к забору трансформаторной будки Фото: «ВКонтакте»

Еще одна жительница Ксения Дашкевич сообщила, что собаку обнаружил мертвой ее пес под балконом напротив трансформаторной будки. «Возможно, испугалась салютов, забилась туда и погибла, ее практически не видно было с улицы. Сразу сообщили охране, они тут же передали информацию дворнику. Вероятно, таким способом он пытался ее достать из-под балкона, но по какой-то причине этого не сделал до конца», — предположила она.

Жильцы посоветовали хозяйке собаки немедленно написать заявление в полицию. Стражи порядка обяжут охранников ЖК предоставить запись с камер наблюдения, тогда можно будет выяснить, как пес попал на территорию жилого комплекса, и кто его привязал за хвост к забору.

В пресс-службе УМВД по городу Екатеринбургу «URA.RU» сообщили, что в отдел полиции поступило заявление о происшествии от хозяйки животного, в настоящее время по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято соответствующее решение.

Как ранее писало «URA.RU», в Ноябрьске в новогоднюю ночь собака умерла в мучениях из-за брошенной петарды. Животное подумало, что люди бросили на землю что-то вкусное и схватила горящую петарду, которая взорвалась в пасти.