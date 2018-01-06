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30 декабря 2017
29 декабря 2017
18:34  06 января 2018 4

В Тюмени молодая семья с ребенком второй месяц живет в машине из-за безработицы. ФОТО

Супруги перевезли вещи в машинуФото: 72.ru

В Тюмени молодые супруги с двухлетним малышом с конца ноября 2017 года живут в машине. По словам Татьяны Бердзенишвили, ее мужа сократили и им стало нечем платить за съемную квартиру.

«Мужа в очередной раз сократили перед самым Новым годом. Он работал доставщиком еды. Давид берется за любую работу, но постоянного заработка пока нет. Даже таксовать он не может, потому что вся машина забита нашими вещами. Я раньше работала в магазине и нянчилась с маленькими детьми, а сейчас не могу никуда устроиться. Как только слышат, что у меня двухлетний ребенок, сразу отказывают», — рассказала она порталу 72.ru.

Женщина пять лет находилась в детском доме в Упоровском районе и уверена, что ей положено жилье по соцнайму. При этом она не стоит в очереди на получение жилплощади. Специалисты соцзащиты объяснили свой отказ тем, что официально Татьяна Бердзенишвили не является сиротой: ее мать не лишали родительских прав.

При этом супруги даже не могут продать свой автомобиль Mazda, так как он находился в аресте из-за долга по кредитной карте более 30 тысяч рублей. Женщина призналась, что сейчас мужу предложили работу на автомойке, где они также смогут жить, и семья согласилась.

Юрий Викторов
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