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09 января 2018
11:46  09 января 2018 0

Следователи забрали у полиции нашумевшее дело пермского «пьяного мальчика»

Трагичная история Алеши Шимко подняла волну борьбы с сомнительными экспертизами по всей странеФото: кадр выпуска программы «Пусть говорят»

У полиции забрали нашумевшее уголовное дело о пермской автоаварии со странными выводами экспертов, о которой рассказало «URA.RU». Вслед за Генпрокуратурой историей заинтересовался и Следственный комитет.

Речь о ДТП, которое произошло еще летом 2014 года. Расследование аварии окрестили делом пермского «пьяного мальчика» из-за неоднозначных экспертиз. В аварии погиб 22-летний Евгений Скорняков, которого едва не признали виновником ДТП, хотя, по словам свидетелей, юноша находился на пассажирском сиденье.

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Семья погибшего получила письмо из Следственного комитета РФ, в котором сообщается, что полиция больше не расследует это уголовное дело. Оно было изъято из производства органа внутренних дел «в целях более полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств произошедшего». Об этом «URA.RU» стало известно от родственников ребенка. Ходатайство об изъятии дела поступило от руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю Марины Заббаровой.

Ранее в эфире НТВ представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что в отношении следователя полиции приняты «меры дисциплинарного воздействия». «Назначена дополнительная комплексная комиссионная судебно-медицинская и автотехническая экспертиза», — добавил сотрудник надзорного ведомства.

В октябре «URA.RU» подробно освещало историю этого ДТП. ВАЗ-2112 столкнулся с попутно двигавшимся грузовиком. Погибшего Евгения Скорнякова врачи скорой помощи обнаружили на переднем пассажирском сиденье. Находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения молодой соучредитель и директор компании, которая занимается лесозаготовкой и производством пиломатериалов, остался жив. При этом с разрешения следователя разбитый автомобиль и одежда предполагаемого водителя были уничтожены еще до возбуждения уголовного дела.

Пленарное заседание нового созыва первое Пермь, пушков алексей
Ранее сенатор Алексей Пушков как раз отправлял материалы неоднозначного уголовного дела в Генпрокуратуру и Следственный комитет
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Свидетели по уголовному делу утверждают: за рулем сидел именно пьяный директор. Однако эксперты заявили, что молодые люди при столкновении могли поменяться местами. Семья погибшего заказала альтернативную экспертизу: профессор Валерий Коротун проанализировал травмы погибшего и пострадавшего и пришел к однозначному выводу, что Скорняков не мог находиться на месте водителя. Если бы была доказана вина оставшегося в живых, то ему грозило бы до семи лет лишения свободы.

О сомнительности экспертиз, проводимых в рамках расследования уголовных дел, весь прошлый год говорили на федеральном уровне. Поводом стала история гибели в Подмосковье шестилетнего мальчика Алеши Шимко. В крови ребенка эксперт «обнаружил» огромную дозу алкоголя, что противоречит здравому смыслу. Специалист настаивал на своей правоте, но теперь сам является фигурантом уголовного дела по факту халатности.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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