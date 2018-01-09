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10 января 2018
09 января 2018
17:07  09 января 2018 1

«Шансы на победу гораздо выше». Уральский гусар, соблазнявший Поклонскую, возглавил штаб кандидата в президенты

Планы Ширшикова — гораздо более далеко идущие, чем просто выборы президентаФото: со страницы Ярослава Ширшикова в Facebook

30-летний Ярослав Ширшиков из Екатеринбурга стал руководителем штаба главы монархической партии России Антона Бакова на выборах президента РФ. Молодой человек, называющий себя предводителем движения за возрождение гусарства, прославился серенадами в адрес Натальи Поклонской и своими попытками добиться ее расположения.

«Сегодня утром мне Антон Алексеевич предложил возглавить свой избирательный штаб, — рассказал „URA.RU“ Ярослав Ширшиков. — Мне предстоит проанализировать ресурсы, которыми я буду располагать, и заняться выстраиванием политической инфраструктуры для ведения президентской кампании».

По словам гусара (который не раз публично высказывался в поддержку Бакова), глава монархистов подходит ему «интеллектуально и идеологически», как основателю движения за возрождение гусарства. «21 век на дворе и гусары снова в седле, только теперь война информационная, — поясняет Ширшиков. — Поэтому первым делом я распоряжусь создать в Сети хороший ресурс для информирования наших сторонников — апологетов светлых идей неомонархизма». Также в планах гусара объявить сбор средств на кампанию и сбор подписей: «Это же сейчас очень модно!»

Открытое письмо Анастасии Баковой Аркадию Чернецкому, баков антон, политик
Глава российских монархистов не боится доверять свои самые амбициозные проекты молодежи
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

30-летний гусар полагает, что вполне подходит для столь ответственной должности. «Организаторский опыт у меня огромный, так как много лет я проработал на руководящих постах в коммерческих структурах, поэтому, думаю, я справлюсь с поставленной передо мной задачей, — считает парень. — Более того, Антон Алексеевич ранее мне предлагал выдвинуться кандидатом на должность в президенты РФ, но, к сожалению, я пока не прохожу по возрастному цензу».

Глава монархической партии России, в свою очередь, подтвердил «URA.RU» информацию о назначении Ширшикова. «Этот выбор обусловлен его харизматическими связями, в том числе с Поклонской, — заявил агентству Баков. — Я все еще надеюсь, что не я буду главным лицом своей предвыборной кампании, а эта симпатичная Наталья. Я все-таки человек пожилой, а она молода, хороша и любит гусаров! С ними шансы на победу гораздо выше, чем без них».

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Руководитель штаба оценивает шансы в президентской гонке весьма скромно, однако признается, что его истинные планы — еще более далеко идущие. «К следующим выборам мне уже будет 35 лет, и я смогу сам выдвигаться в президенты РФ, и я тоже приглашу Антона Алексеевича быть моим начальником штаба, — обещает Ярослав. — Так что эта кампания станет для меня хорошей школой и разминкой. Также для меня и в личном плане это прорыв: руководитель избирательной кампании кандидата в президенты РФ — это политик федерального масштаба. Возможно, моя возлюбленная Наталья Поклонская теперь обратит на меня внимание?»

В октябре 2016 года 30-летний парень из Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, ставший предводителем движения за возрождение гусарства после трагедии в личной жизни (от него ушла девушка), внезапно воспылал чувствами к депутату Госдумы Наталье Поклонской и обязался соблазнить ее. Он сочинил для нее серенаду и отправился в столицу покорять ее сердце, однако она так и не среагировала на все его потуги добиться ее внимания. Спустя месяц он заявил, что уступает ее актеру Алексею Панину.

Андрей Гусельников
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