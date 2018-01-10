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Главные новости Курганской области
12:00  10 января 2018 1

Жители Зауралья в праздники остались без воды. Коммунальщики ищут новое оборудование

Разное. Курган, вода из крана, мойка посуды
Живительная влага не доходит до жителей верхних этажей многоэтажекФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Шадринска в Курганской области жалуются на то, что уже несколько дней в их квартирах недопустимо низкий напор воды. Впервые шадринцы столкнулись с проблемой еще 31 декабря.

«До 18 часов в праздничный день вода не поднималась выше третьего этажа, в последующие дни также наблюдается снижение напора. Страдают семьи с детьми и пожилые люди!» — поделились горожане с «URA.RU» и попросили разобраться в проблеме.

Как пояснили нашему агентству в администрации Шадринска, накануне Нового года снижение давления в кранах вызвал большой объем водопотребления. «К сожалению, такая ситуация повторяется ежегодно из-за небольшого объема резервуаров — 500 кубометров. Объем строящихся сегодня резервуаров в Шадринске составит 5000 кубометров, что решит проблему», — отметил пресс-секретарь мэрии Тамара Петкова.

По ее словам, в последние два дня напор снижен из-за того, что сгорел глубинный водонасос. «Его сложно было приобрести и заменить в тот же вечер. Оборудование нашли в Екатеринбурге и сегодня уехали за ним. Вечером специалисты МП „Водоканал“ планируют провести работы по замене глубинного насоса», — заверила собеседница «URA.RU».

Вера Чернышева
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