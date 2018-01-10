Одиннадцатая церемония вручения премии «Итоги года 2017: Урал и Сибирь» состоится в Тюмени при поддержке администрации губернатора области. Столица Среднего Урала и УрФО — Екатеринбург — впервые передала эстафету проведения мероприятия столице Западной Сибири. Торжественная церемония награждения состоится 26 января в мраморном зале ДК «Нефтяник» имени Муравленко.
Премия проводится с 2006 года, ее организатором выступает медиахолдинг «ФедералПресс». Генеральный директор компании и основатель мероприятия Иван Еремин рассказал, что героями премии становятся известные писатели, ученые, экономисты, государственные деятели, руководители бизнес-организаций. «За одиннадцать лет премия „Итоги года“ по праву стала знаковым явлением в истории Урала и Сибири, ежегодно реализуя важную государственную миссию, способствуя продвижению в России и за рубежом выдающихся отечественных персон и компаний. Сотни имен наших земляков навсегда оказались вписанными в летопись Урала и Сибири», — цитирует Еремина пресс-служба «ФедералПресс».
Также премия проходит при поддержке аппарата уральского полпреда Игоря Холманских. Он назвал округ одним из важнейших в стране: на его территории располагается множество крупнейших предприятий и реализуются важнейшие в рамках федерального хозяйственного комплекса проекты. «Успех любого дела зависит от конкретных личностей, которые за него отвечают. В этой связи принципиально важна роль лидеров, каких позволяет выявить премия. Благодаря ей мы можем сегодня назвать имена людей, которые внесли яркий вклад в реализацию различных начинаний на территории нашего региона».
Как сообщают организаторы мероприятия, победителей в три этапа выберут пятьсот экспертов. Победители определяются в 20 номинациях: 10 лауреатов в сфере политики и 10 в сфере бизнеса. Также в рамках премии «Итоги года» учреждены специальные номинации, например, награды за достижения в области благотворительности и вклад в развитие гражданского общества.