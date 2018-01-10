20:58 10 января 2018 20

Все больше людей заявляют о своей солидарности с преподавателем университета Фото: URA.RU и со страницы Константина Юрченко в Facebook

В Сети поднимается движение в защиту преподавателя Высшей школы экономики УрФУ Константина Юрченко, чья лекция о поколении, взрослевшем в 90-е годы и научившемся «грабить, убивать, обманывать, давать и брать взятки», вызвала гнев телеведущего Владимира Соловьева. Студенты, учившиеся у Юрченко, и люди, солидарные с ним, оставляют отзывы со словами поддержки в адрес экономиста на его и на своих страницах в соцсетях.

«Константин Юрченко, горжусь, что училась у Вас! Студенты бывшие, настоящие и будущие за Вас и разделяют Вашу позицию, — пишет Дарья Паулина. — Ну, а главные жополизы страны пусть гневятся». «Константин Юрченко, теперь вы популяризатор экономической науки! Так держать!» — говорит Наталья Брянцева.

Ученики вспоминают Юрченко как отличного преподавателя и превосходного экономиста. «Константин за несколько месяцев предупредил нас о резком (в 1,5 раза) росте курса доллара США, и эта гипотеза подтвердилась, — вспоминает Сергей Тюриков. — Какого-то «неуважения к людям ни мне, ни моим друзьям он не привил…»

Многие считают, что экономист абсолютно прав в своей оценке поколения, взрослевшего в 90-е годы. «Как раз молодежь этого периода (около 65-го — 75-го) попала в период жесткого передела экономики, — говорит Юрий Кузнецов. — И самые шустрые и наглые приучились перешагивать через мораль, бывало и через трупы, взбираясь на «гору», вливаясь в соответствующую часть современной «ЭЛИТЫ».

«Константин Юрченко сказал будущим студентам, что от них зависит будущее, — высказывает мнение о его лекции Антон Колмаков. — И еще он им сказал, что большинство из нынешних управленцев, аналитиков, политологов и т. д. к этому неспособны. Один телеведущий весьма справедливо воспринял это на свой счет. Вот и вся история».

Пожалуй, самый резкий в отношении телеведущего Соловьева пост оставил екатеринбургский журналист Сергей Панин. «Плохо, что из-за твита одного … [презерватива] может начаться травля умнейшего, приличного и очень образованного человека, — написал он. — Сил вам, Константин Палыч».

К слову, есть и обратные комментарии — с критикой в адрес Юрченко и поддержкой позиции Соловьева.

«Игорь Мишин, Игорь Алтушкин, Козицын, Баков…это всё „шлак“? — недоумевает пользователь с ником „Дмитрий Бугров“. — Потерянное поколение? Реально таким „преподам“ самим учиться еще долго!»

Активно обсуждается и ситуация с «травлей» преподавателя в стенах родного вуза, где его вызвали на комиссию по этике и признали «виновным». «Не знаю, что за люди заседали в этой комиссии, что двигало ими, когда они выносили это решение, но они пересекли черту, — считает руководитель независимого профсоюза «Университетская солидарность» Дмитрий Трынов. —

За 20 лет, что я знаю наш университет, сначала как студент, а затем как преподаватель, я ни разу не встречался с ситуацией, чтобы преподавателя осудили за то, что он рассказывает на лекции. Ни разу!

Были увольнения за прогулы, пьянку, аморалку и т. д. Но! Пространство аудитории всегда было особой территорией свободы, творчества, живого общения студентов и преподавателя. Вдвойне прискорбно, что такое решение университет выносит под давлением персонажа, которого образцом этики никак назвать нельзя, который промышляет дешевыми скандалами…».

Свободолюбивые уральцы высказали все, что они думают о популярном телеведущем Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Накануне телеведущий Владимир Соловьев опубликовал на своей странице в «Твиттере» фрагмент лекции преподавателя Высшей школы экономики УрФУ Константина Юрченко, в которой тот называет поколение, взрослевшее в 90-е годы, «большим злом», научившимся «грабить, убивать, обманывать, давать и брать взятки». Затем Соловьев опубликовал еще один пост, требуя наказания для лектора.

В интервью «URA.RU» экономист Юрченко объяснил, что он имел в виду во время лекции для школьников. Никто из его коллег не решился заступиться за него. В родном вузе оскандалившегося преподавателя, наоборот, подвергли жесткой критике и вызвали его на комиссию по этике, которая признала его высказывания неэтичными.