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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Курганской области
21:00  11 января 2018 0

В Кургане жильцы дома три часа простояли на морозе из-за подозрительной сумки

Полиция на Площади 1905 года. Екатеринбург, служебная собака, овчарка, кинологи
Собака почувствовала в сумке взрывчаткуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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В Кургане жители многоэтажки по улице Володарского, 62 несколько часов провели на морозе, пока саперы проверяли подозрительную сумку в подъезде дома. Пятиэтажное здание на это время оцепили, всех жильцов эвакуировали. На место приехали полицейские и медики.

По словам очевидцев, собака при проверке сумки показала наличие взрывчатых веществ, поэтому были вызваны саперы. В пресс-службе УМВД по городу Кургану «URA.RU» подтвердили, что к дому действительно были направлены наряды полиции. Однако сумка оказалась безопасной: ее забыла одна из жительниц дома. Хозяйка подтвердила, что вещи принадлежат ей.

Как ранее писало «URA.RU», в апреле 2017 года станцию метро в Екатеринбурге закрыли из-за подозрительной сумки. К счастью, тревога оказалась ложной.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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