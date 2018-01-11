В Кургане жители многоэтажки по улице Володарского, 62 несколько часов провели на морозе, пока саперы проверяли подозрительную сумку в подъезде дома. Пятиэтажное здание на это время оцепили, всех жильцов эвакуировали. На место приехали полицейские и медики.
По словам очевидцев, собака при проверке сумки показала наличие взрывчатых веществ, поэтому были вызваны саперы. В пресс-службе УМВД по городу Кургану «URA.RU» подтвердили, что к дому действительно были направлены наряды полиции. Однако сумка оказалась безопасной: ее забыла одна из жительниц дома. Хозяйка подтвердила, что вещи принадлежат ей.
Как ранее писало «URA.RU», в апреле 2017 года станцию метро в Екатеринбурге закрыли из-за подозрительной сумки. К счастью, тревога оказалась ложной.