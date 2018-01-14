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14:49  14 января 2018 0

Один из погибших при сходе лавины в Хакасии оказался экстремалом с Ямала. ФОТО

Друзья экстремала из Ноябрьска оставляют комментарии с соболезнованиями под его фото в соцсетяхФото: Антон Лазарев, «ВКонтакте»

При сходе лавины в горах Хакасии погибли два экстремала на снегоходах. Один из них, Антон Лазарев, оказался жителем Ноябрьска.

Группа туристов из семи человек отправились в Северную часть Хакасии, 13 января, в Орджоникидзевский район покататься на снегоходах. В районе села Приисковое в горах, где катались экстремалы, в первой половине дня начался сход лавины. Пятерым туристам удалось спастись. Двоих путешественников, Братчикова Александра из Кемерова и Антона Лазарева из Ноябрьска, накрыло лавиной.

Спасшиеся туристы оперативно сообщили о случившимся в полицию и МЧС, днем была организована спасательная экспедиция. В тот же день погибших туристов достали из-под завалов. На личной странице ямальца Антона Лазарева в соцсети Facebook друзья и коллеги оставляют комментарии с соболезнованиями.

Сергей Мороз
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