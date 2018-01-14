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14 января 2018
Главные новости Москвы
11:33  14 января 2018 0

В Хакасии с горы сошла лавина. Под снегом погибли несколько человек. ФОТО

Из-за схода снежной массы погибли два человекаФото: Главное управление МЧС России по Республике Хакасия

Два человека погибли в результате схода лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии. Мужчины во время стихии катались на снегоходах в горах.

Как сообщили в МЧС республики, еще до прибытия спасателей на место ЧП туристы обнаружили погибших мужчин под снегом. Сейчас с родственниками погибших работает штатный психолог. Работы на месте схода лавины завершены.

Как уточняет RT, во время происшествия в районе населённого пункта Приисковый группа из шести человек каталась на снегоходах.

Год назад в Италии лавина накрыла горный отель. Из-под завалов гостиницы извлекли тела девяти погибших постояльцев гостиницы. Также спасателям удалось обнаружить шестерых выживших, для них были вызваны вертолеты с бригадами реанимации.

Нина Калинина
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