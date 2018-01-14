Из-за схода снежной массы погибли два человека
Два человека погибли в результате схода лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии. Мужчины во время стихии катались на снегоходах в горах.
Как сообщили в МЧС республики, еще до прибытия спасателей на место ЧП туристы обнаружили погибших мужчин под снегом. Сейчас с родственниками погибших работает штатный психолог. Работы на месте схода лавины завершены.
Как уточняет RT, во время происшествия в районе населённого пункта Приисковый группа из шести человек каталась на снегоходах.
Год назад в Италии лавина накрыла горный отель. Из-под завалов гостиницы извлекли тела девяти погибших постояльцев гостиницы. Также спасателям удалось обнаружить шестерых выживших, для них были вызваны вертолеты с бригадами реанимации.