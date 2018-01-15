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15 января 2018
Главные новости 
14:04  15 января 2018 1

Капитал банка экс-сенатора Ямала снизили до 1 рубля

Отделение
В середине декабря ЦБ ввел временную администрацию в ПромсвязьбанкеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Банк России уменьшил уставной капитал Промсвязьбанка до 1 рубля. Это решение было принято в рекордно короткие сроки — всего за один месяц. Для сравнения: в ситуации с ФК «Открытие» и Бинбанком речь шла о трех месяцах.

Капитал Промсвязьбанка был списан на основании того, что Центробанк установил отрицательное значение величины его собственных средств, пишет «РБК». Во время ввода временной администрации ЦБ заявлял об ускоренном режиме санации, которым объясняется столь быстрое уменьшение уставного капитала. Такой шаг ведомства — одно из ключевых условий докапитализации Промсвязьбанка со стороны ЦБ.

Как сообщало «URA.RU», о санации банка Дмитрия Ананьева стало известно в середине декабря. Еще через неделю появилась информация о том, что экс-сенатор ЯНАО покинул Россию — вероятно, после проверок временной администрации в Промсвязьбанке.

Между тем в декабре кредитная организация отчиталась о чистой прибыли свыше 16 млрд рублей по итогам 11 месяцев 2017 года. Из них 11 млрд банк обещал включить в свой базовый капитал, писал сайт «Подмосковье сегодня». По оценкам специалистов Промсвязьбанка, к 1 января 2018 года норматив достаточности базового капитала должен был составить не менее 7,4% (при минимальном регуляторном значении — 7,03%), что обеспечивало бы «комфортный запас капитала».

Дарья Корчак
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