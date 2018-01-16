Несколько крупнейших российских авиакомпаний получили от Росавиации предписания сократить количество чартерных полетов в период с 10 по 31 января. Если они откажутся это сделать, ведомство сократит их программы самостоятельно.
У «Азур эйр», Nordwind и «Икара» полетов станет меньше на 30%, а у «Роял флайт» — на 20%, пишут «Ведомости». Такие требования рабочая группа Росавиации по анализу оборота судов объясняет тем, что программы перевозчиков не соответствуют резерву судов, которые нужны для вывоза пассажиров в случае поломок лайнеров из основного парка. По правилам Росавиации сокращение программы полетов грозит перевозчикам, если больше 10% их чартерных рейсов были задержаны в предыдущем месяце.
Как уже сообщало «URA.RU», специальная рабочая группа Росавиации была создана после краха компании «ВИМ-АВИА», которая не смогла выполнять свои обязательства перед пассажирами из-за нехватки средств. В октябре 2017 года стало известно, что в России решили ввести ответственность перевозчиков за задержки рейсов и обязать их самостоятельно вывозить туристов в случае форс-мажора. В декабре появилась информация о возможном увольнении главы Росавиации из-за краха «ВИМ-АВИА». Перед Новым годом ведомство уже сократило международные чартерные программы шести авиаперевозчиков на 20—30%.