{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,47
Динамика за 2 недели
Евро 67,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Москвы
07:57  24 октября 2017 0

В России придумали новые правила для перевозчиков после краха «ВИМ-Авиа». Из-за них цена на билеты вырастет

Самолеты в городе. Екатеринбург, самолет, авиация
Предложение РСТ приведет к росту стоимости чартерной перевозкиФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Крах авиакомпании «ВИМ-АВИА»
все новости сюжета

В России на чартерных перевозчиков хотят наложить ответственность за задержки рейсов и обязать их в любой ситуации самостоятельно вывозить туристов. Однако игроки рынка отмечают, что из-за изменений может вырасти цена на перелеты.

Российский союз туриндустрии (РСТ) после краха компании «ВИМ-Авиа» предлоижл ряд поправок к Воздушному кодексу и закону «Об основах туристской деятельности», пишет «Коммерсантъ». Они должны усилить ответственность чартерных перевозчиков. В документах предусматривается возможность возложить на организующую его авиакомпанию ответственность за причинение вреда пассажирам, их багажу и просрочку сроков доставки путешественников и их вещей.

Также предлагается закрепить за перевозчиком обязанность по вывозу туриста даже в случае неоплаты туроператором чартерного рейса и обязанность информировать власти в случае невозможности организации рейса. Для выполнения этих целей в РСТ предлагают создать специальный денежный фонд. В союзе заявили, что законопроект направлен в Ростуризм и Минкульт.

На рынке предложение РСТ считают слишком радикальным. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что предложение РСТ приведет к росту стоимости чартерной перевозки, фактически приравняв ее к цене регулярных рейсов. АТОР в свою очередь тоже представил ряд поправок. В них указывается на необходимость создания фонда ответственности перевозчиков и предлагается открыть для туроператоров порядок выдачи допусков авиакомпаниям.

Осенью в России потерпела крах авиакомпания «ВИМ-Авиа». Перевозчик неожиданно прекратил полеты, в итоге тысячи россиян застряли в заграничных аэропортах. Вызволять их пришлось силами российского правительства и других авиакомпаний.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров