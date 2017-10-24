07:57 24 октября 2017 0

Предложение РСТ приведет к росту стоимости чартерной перевозки Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России на чартерных перевозчиков хотят наложить ответственность за задержки рейсов и обязать их в любой ситуации самостоятельно вывозить туристов. Однако игроки рынка отмечают, что из-за изменений может вырасти цена на перелеты.

Российский союз туриндустрии (РСТ) после краха компании «ВИМ-Авиа» предлоижл ряд поправок к Воздушному кодексу и закону «Об основах туристской деятельности», пишет «Коммерсантъ». Они должны усилить ответственность чартерных перевозчиков. В документах предусматривается возможность возложить на организующую его авиакомпанию ответственность за причинение вреда пассажирам, их багажу и просрочку сроков доставки путешественников и их вещей.

Также предлагается закрепить за перевозчиком обязанность по вывозу туриста даже в случае неоплаты туроператором чартерного рейса и обязанность информировать власти в случае невозможности организации рейса. Для выполнения этих целей в РСТ предлагают создать специальный денежный фонд. В союзе заявили, что законопроект направлен в Ростуризм и Минкульт.

На рынке предложение РСТ считают слишком радикальным. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что предложение РСТ приведет к росту стоимости чартерной перевозки, фактически приравняв ее к цене регулярных рейсов. АТОР в свою очередь тоже представил ряд поправок. В них указывается на необходимость создания фонда ответственности перевозчиков и предлагается открыть для туроператоров порядок выдачи допусков авиакомпаниям.

Осенью в России потерпела крах авиакомпания «ВИМ-Авиа». Перевозчик неожиданно прекратил полеты, в итоге тысячи россиян застряли в заграничных аэропортах. Вызволять их пришлось силами российского правительства и других авиакомпаний.