{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
14 декабря 2017
20:54  14 декабря 2017 0

Главе Росавиации грозит увольнение из-за краха «ВИМ-Авиа»

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, вим авиа, vim avia
Силовики обнаружили нарушения в работе Росавиации при проверках «ВИМ-Авиа»Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Крах авиакомпании «ВИМ-АВИА»
все новости сюжета

Министерство транспорта России направило в правительство страны представление об отставке главы Росавиации Александра Нерадько. СМИ отмечают, что под документом подписался глава ведомства Максим Соколов.

Источники сообщили RNS, что министерство обратилось в кабмин с предложением об отставке Нерадько «недавно». Также известно, что такое решение было принято после письма генпрокуратуры на имя Соколова. В нем правоохранители указали на то, что Росавация формально проводила процедуры сертификационного и лицензионного контроля авиакомпании «ВИМ-Авиа», пишет издание.

В Генпрокуратуре обратили внимание, что Росавиация выявляла лишь незначительные нарушения в работе перевозчика. При этом агентство не принимало мер, когда у «ВИМ-Авиа» росло число задержек рейсов, усиливалась нехватка самолетов, увеличивалась кредиторская задолженность.

В 20-х числах сентября в российских аэропортах начали массово задерживать десятки рейсов «ВИМ-Авиа». Перевозчик пытался объяснить сбои «традиционным сезонным спадом», но 25 сентября Росавиация обнаружила у компании серьезные финансовые проблемы: общий объем долгов превысил несколько миллиардов рублей. Тысячи россиян после этого застряли на курортах. Из-за проблем туристов президент России Владимир Путин объявил о дисциплинарном взыскании министру транспорту Максиму Соколову. 12 октября в Кремле заявили, что проблема с «ВИМ-Авиа» решена.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров