Главе Росавиации грозит увольнение из-за краха «ВИМ-Авиа»

20:54 14 декабря 2017 0

Силовики обнаружили нарушения в работе Росавиации при проверках «ВИМ-Авиа» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Министерство транспорта России направило в правительство страны представление об отставке главы Росавиации Александра Нерадько. СМИ отмечают, что под документом подписался глава ведомства Максим Соколов.

Источники сообщили RNS, что министерство обратилось в кабмин с предложением об отставке Нерадько «недавно». Также известно, что такое решение было принято после письма генпрокуратуры на имя Соколова. В нем правоохранители указали на то, что Росавация формально проводила процедуры сертификационного и лицензионного контроля авиакомпании «ВИМ-Авиа», пишет издание.

В Генпрокуратуре обратили внимание, что Росавиация выявляла лишь незначительные нарушения в работе перевозчика. При этом агентство не принимало мер, когда у «ВИМ-Авиа» росло число задержек рейсов, усиливалась нехватка самолетов, увеличивалась кредиторская задолженность.

В 20-х числах сентября в российских аэропортах начали массово задерживать десятки рейсов «ВИМ-Авиа». Перевозчик пытался объяснить сбои «традиционным сезонным спадом», но 25 сентября Росавиация обнаружила у компании серьезные финансовые проблемы: общий объем долгов превысил несколько миллиардов рублей. Тысячи россиян после этого застряли на курортах. Из-за проблем туристов президент России Владимир Путин объявил о дисциплинарном взыскании министру транспорту Максиму Соколову. 12 октября в Кремле заявили, что проблема с «ВИМ-Авиа» решена.