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21 декабря 2017
09:17  21 декабря 2017 0

Росавиация отменила ряд чартерных авиарейсов на Новый год

Крым., уральские авиалинии, S7, самолеты, домодедово, вим авиа
«ВИМ-Авиа» испортила бизнес коллегам-авиаперевозчикамФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Крах авиакомпании «ВИМ-АВИА»
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Росавиация сократила новогодние международные чартерные программы авиаперевозчиков на 20—30%, чтобы избежать повторения краха «ВИМ-Авиа». По информации ведомства, ограничения коснулись шести компаний.

По данным регулятора, Azur Air пришлось сократить чартеры на 15%, Royal Flight — на 5%. Также предложено сократить чартеры на 30% «Якутии», «Саратовским авиалиниям», «Северному ветру» и, на 20%, «Икару». В Росавиации объяснили это «несоответствием количества заявленных рейсов и реального числа самолетов», имеющихся в распоряжении компаний, что не «позволит перевезти пассажиров без ущерба для регулярности». Всего на новогодние праздники 15 авиакомпаний запланировали международные чартеры в 17 стран. Из 586 заявок Росавиация согласовала 292 рейса.

Туроператоры считают, что на пассажирах происходящее не отразится. Но, как пишет «Коммерсант», некоторые перевозчики не знают об ограничениях, а вторые утверждают, что их просто нет. К примеру, в Azur Air заявили, что речь идет не о корректировке количества рейсов, а об изменении времени вылета для «удобства резервирования воздушных судов». В «Северном ветре» ответили, «пока об изменениях ничего не известно».

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин пояснил, что чартерные программы формировались уже после 4 декабря, когда стало известно о новых правилах получения допусков, и сокращение оказалось ожидаемым. Кроме того, заявки на чартеры подавались в ноябре «с запасом» — и число согласованных рейсов позволит отправить на отдых и вернуть на родину всех путешественников. Поэтому туроператоры заявили, что проблем с перевозками не возникнет. Но, опять-таки, не все из них ответили утвердительно на соответствующий запрос «Коммерсанта».

Как уже сообщало «URA.RU», вопрос о сокращении чартеров возник после краха компании «ВИМ-Авиа», когда за границей застряли тысячи туристов из России. Теперь авиакомпании могут лишить права на такие рейсы уже при задержке 10% в месяц. Время вылета чартеров не может переноситься более чем на 24 часа, а переносы рейсов допускаются только из-за погоды или форс-мажоров.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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