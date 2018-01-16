11:12 16 января 2018 6

Страшные события в Перми поставили вопрос о безопасности российских детей Фото: Александр Мамаев

Предприятия и специалистов, которым доверили охрану российских школьников, ждет масштабная проверка. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Из-за случившегося накануне нападения на детей в школе №127 руководство Росгвардии приняло решение провести по стране проверку всех охранных предприятий, которые на договорной основе оказывают услуги образовательным учреждениям.

«Кроме того, должностные лица Росгвардии проверят наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовленности охранников к действиям в различных ситуациях», — добавили в ведомстве. Планируется также выработать алгоритм действий охранников в чрезвычайных ситуациях.

Двое подростков в понедельник, 15 января, устроили поножовщину в пермской школе: пострадали 15 человек, включая нападавших и учителя четвертого класса. По имеющейся информации, в момент происшествия в учреждении не работала система видеонаблюдения и фактически, безопасность обеспечивала только женщина-охранник.

Уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц расследует Главное следственное управление Следственного комитета РФ.