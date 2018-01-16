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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Курганской области
11:17  16 января 2018 5

В Зауралье главу поселения наказали за поездки в супермаркет

Разное. Курган, жигули, деревянные дома, белье на веревке, курганский двор, ветхое и аварийное жилье
Вне работы народный избранник продолжал кататься на служебных «Жигулях»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области главу Мишкинского сельсовета поймали на самоуправстве. Он пользовался служебным имуществом в личных целях, рассказали «URA.RU» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Проверка показала, что в нарушение закона о противодействии коррупции глава распоряжался служебными «Жигулями» по своему усмотрению. В выходные дни, по утрам и вечерам, народный избранник регулярно ездил за покупками в супермаркет в поселке Мишкино.

Как уточнили в прокуратуре, за использование муниципального имущества в неслужебных целях главу сельсовета наказали штрафом. Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане профессору-депутату пригрозили уголовным делом за использование казенного бензина для своих нужд.

Вера Чернышева
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