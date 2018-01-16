В Зауралье главу поселения наказали за поездки в супермаркет

Вне работы народный избранник продолжал кататься на служебных «Жигулях»
В Курганской области главу Мишкинского сельсовета поймали на самоуправстве. Он пользовался служебным имуществом в личных целях, рассказали «URA.RU» в пресс-службе региональной прокуратуры.
Проверка показала, что в нарушение закона о противодействии коррупции глава распоряжался служебными «Жигулями» по своему усмотрению. В выходные дни, по утрам и вечерам, народный избранник регулярно ездил за покупками в супермаркет в поселке Мишкино.
Как уточнили в прокуратуре, за использование муниципального имущества в неслужебных целях главу сельсовета наказали штрафом. Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане профессору-депутату пригрозили уголовным делом за использование казенного бензина для своих нужд.