Депутата Курганской областной думы и профессора Курганского госуниверситета (КГУ) Бориса Шалютина заподозрили в тратах денег образовательного учреждения в личных целях. Заявление из университета по этому факту поступило в правоохранительные органы.
Как рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией, во время работы Шалютина проректором по учебной работе в его руках оказалась карточка, позволявшая ему заправлять автомобиль за счет университета. Однако профессор активно использовал ее не только для служебных нужд, но и для личных. Доказывающие это документы направили в управление МВД по Кургану.
В ответе ведомства (копия имеется в редакции) говорится, что материал проверки по заявлению передан в следственное управление СКР по Курганской области для принятия решения в рамках закона. Агентство направило в адрес следственных органов официальный запрос.
Это уже второе за последнее время обращение в силовые структуры по поводу действий Бориса Шалютина. В октябре прошлого года профессора обвинили в том, что, временно замещая на посту ректора, он устроил своего сына на не существовавшую ранее должность заместителя начальника отдела мониторинга с окладом в два раза выше, чем у руководителя отдела. Копии документов, подтверждающих это, есть в распоряжении «URA.RU» и ранее публиковались в свободном доступе в интернете. Следственные органы провели проверку по факту, но не обнаружили нарушения законодательства.
Корреспонденту нашего агентства не удалось получить оперативный комментарий у Бориса Шалютина — его мобильный телефон оказался недоступен.