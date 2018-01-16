13:49 16 января 2018 1

Ольга Васильева лично выяснит обстоятельства трагедии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава российского министерства образования Ольга Васильева посетит Пермь. Об этом «URA.RU» «сообщили в пресс-службе ведомства.

Во вторник, 16 января, министр образования и науки РФ Ольга Васильева отправилась в Пермь для выяснения причин и обстоятельств инцидента в школе №127. Глава минобра возглавляет специальную рабочую группу, созданную по инициативе премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Министр прибудет в Пермь и лично изучит результаты первых проверок, а также пообщается с представителями ведомств, вовлеченных в этот процесс», — добавили в пресс-службе.

Накануне двое подростков устроили поножовщину в пермской школе. Пострадали 15 человек: сами нападавшие, учащиеся четвертого класса и их педагог. Из-за произошедшего Пермь уже посетила Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ.

Уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц расследует Главное следственное управление Следственного комитета РФ.