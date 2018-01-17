Новым главой Кетовского района избран Владимир Архипов, заместитель начальника управления по социальной политике правительства Курганской области. За него проголосовали 13 депутатов Кетовской районной Думы, сообщили «URA.RU» участники выборов.
При этом конкуренты Архипова — аудитор областной контрольно-счетной палаты Ирина Булдакова и заместитель начальника Центрального управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Курганской области Сергей Рощупкин — получили всего по одному голосу.
Напомним, на место главы района претендовали пять человек, но двое кандидатов — предприниматель Игорь Путин и первый заместитель главы Кетовского района по социальной политике Герман Хмелев — забрали документы накануне заседания конкурсной комиссии.
Бывший глава Кетовского района Александр Носков был осужден за взятки и ушел в отставку 27 октября 2017 года. Сам он вину не признал и намерен добиваться оправдания в Верховном суде. В Кетовском районе расположены коттеджные поселки состоятельных жителей Зауралья, из-за чего его неофициально называют «курганской Рублевкой».