07:55 18 января 2018 1

Пока вертолеты могут летать только 12 часов в сутки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский авиационно-спортивный клуб (АСК) ДОСААФ России предоставил новые доказательства того, что аукцион на закупку часов санавиации в регионе проводится нечестно. В ближайшее время авиаторы оспорят в суде отказ антимонопольной службы признать этот факт. Согласно документам, вертолеты будут дежурить не круглосуточно, а лишь 12 часов в сутки.

Впервые с жалобой в УФАС России по Курганской области АСК обратился в августе этого года. Авиаторы заявляли, что условия контракта на закупку летных часов ограничивают участие в аукционе отдельных подрядчиков. Однако антимонопольная служба жалобу отклонила. АСК решили оспорить это решение в суде (в чем суд отказал) и написали заявление в прокуратуру (надзорное ведомство направило юристов ДОСААФ в суд).

Очередной аукцион на закупку часов для вертолетов санавиации на сумму более 88 млн рублей состоялся 15 января. Победителем вновь стало АО «РВС», которое уже предоставило Курганской области два медицинских вертолета «Ансат». В этот же день антимонопольная комиссия отклонила повторную жалобу курганских авиаторов, несмотря на то, что они увидели спорные моменты в техзадании.

«Вертолет должен будет дежурить не круглосуточно, как указывалось ранее, а только 12 часов в сутки. Отсутствие в графике дежурства начала и окончания периода дежурства нарушает принципы открытости и прозрачности аукциона. Это также на руку „Русским вертолетным системам“ — вертолет „Ансат“ не может эксплуатироваться в ночное время суток», — уточнили нашему агентству в АСК.

Как отметил в беседе с «URA.RU» руководитель курганского УФАС Ирина Гагарина, в своем заявлении АСК настаивал на том, что требования заказчика не соответствуют реальным потребностям, однако антимонопольная служба может проверять только саму процедуру закупки — соблюдена она или допущены какие-либо нарушения. «Закон о контрактной системе устанавливает определенные правила описания объекта закупки, но оставляет свободу для заказчика, чтобы он мог приобрести то, что ему нужно. В обязанности антимонопольного органа не входит проверка потребностей заказчика — мы смотрели на документацию, составлена ли она в соответствии с требованиями 44-ФЗ», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что на каждый довод заявителя заказчик предоставил свои объяснения. Например, обязательное оснащение воздушного суда двумя дверьми нужно для того, чтобы извлечь пациента из вертолета, если он вдруг завалится на бок во время взлета. «Если ДОСААФ считает, что у заказчика неправильно сформированы потребности, он имеет право обратиться в суд, у которого есть все полномочия, чтобы дать правомерную оценку», — заключила Ирина Гагарина.

В декабре аудиторы Счетной палаты РФ выявили нарушения при проведении конкурса на закупку часов санавиации в Курганской области.