Сенатор от Ямала определился с местом в Совфеде

Неелов сменил должность
Экс-губернатор Ямала Юрий Неелов вошел в состав комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности. Соответствующее решение было принято палатой регионов на пленарном заседании сегодня, 17 января.
С настоящего времени именно комитет по регламенту будет осуществлять функцию контроля за поручениями конкретному комитету, а не Совет палаты, сообщает «Парламентская газета». Полномочия сенатора от ЯНАО Неелов исполняет с 2010 года.
Ранее «URA.RU» сообщало, что до ноября 2017 года Юрий Неелов руководил работой комитета Совета Федерации по экономической политике, но покинул пост из-за новой политики председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Тогда на его место назначили Дмитрия Мезенцева.