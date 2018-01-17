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Главные новости Ямала
18:22  17 января 2018 1

Сенатор от Ямала определился с местом в Совфеде

Юрий Неелов. Тюмень, неелов юрий
Неелов сменил должностьФото: Николай Бастриков © URA.RU

Экс-губернатор Ямала Юрий Неелов вошел в состав комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности. Соответствующее решение было принято палатой регионов на пленарном заседании сегодня, 17 января.

С настоящего времени именно комитет по регламенту будет осуществлять функцию контроля за поручениями конкретному комитету, а не Совет палаты, сообщает «Парламентская газета». Полномочия сенатора от ЯНАО Неелов исполняет с 2010 года.

Ранее «URA.RU» сообщало, что до ноября 2017 года Юрий Неелов руководил работой комитета Совета Федерации по экономической политике, но покинул пост из-за новой политики председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Тогда на его место назначили Дмитрия Мезенцева.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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