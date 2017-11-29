Экс-губернатор ЯНАО покинул свой пост в Совете Федерации

19:25 29 ноября 2017 0

Сенатор самостоятельно подал заявление Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Совет Федерации освободил от обязанностей председателя комитета по экономической политике экс-губернатора региона Юрия Неелова.

«Юрий Васильевич самостоятельно подал заявление с просьбой освободить его от обязанностей председателя нашего комитета», — подчеркнул первый зампред комитета по экономполитике Алексей Майоров.

Сенатор подтвердил, что при принятии решения «никакого давления» на него не было. «Поэтому прошу меня понять и простить», — заявил Неелов. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко отметила, что он «создал этот сложный комитет» и выстроил его деятельность, пишет «Коммерсантъ».

На место Неелова назначили Дмитрия Мезенцева. Матвиенко подчеркнула, что новый глава комитета имеет опыт работы в исполнительной и законодательной структурах власти. Ранее Мезенцев работал в парламенте, возглавлял Иркутскую область и был генеральным секретарем ШОС.