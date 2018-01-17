{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Разговор идет прямо сейчас!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 января 2018
17 января 2018
18:47  17 января 2018 6

«Он — главный, остальные работают». Артисты рассказали, сколько Масляков зарабатывает на КВН

Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, уральские пельмени, соколов дмитрий
Дмитрий Соколов благодарен школе КВН за то, что вырастила из него артистаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Звезды Клуба веселых и находчивых (КВН) рассказали о том, как компания «АМиК», которой руководят Александр Масляков и его сын, зарабатывает на талантливых участниках игр. Общий доход АМиК в год может достигать несколько млн долларов.

«АМиК» вообще не вкладывает деньги в расходы кавээнщиков, не вкладывается в шоу, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на звезд КВН. Задача компании — создать интересный телеэфир, который успешно продаст «Первый канал» и привлечет богатых спонсоров. «В каком-то смысле компания продает телевидению результат бесплатного труда талантливой молодежи», — рассказал капитан команды «Уездный город» Сергей Писаренко, отметив при этом, что «никто не в обиде». «Масляков — главный, остальные работают. КВН — это школа, мы ее прошли и стали самостоятельными артистами», — добавляет артист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов.

О том, как команды приносят деньги КВН, рассказал капитан команды «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев. По его словам, каждая команда за участие в региональных лигах платит около 25 тысяч рублей. Взносы со всех лиг за один сезон составляют 220-260 тысяч долларов и идут в доход «АМиК». Еще по 10 тысяч рублей команда должна заплатить за участие в фестивале в Сочи, и только лучшие из них попадают в телеэфир, уточняет портал «Утро.ру».

Новость по теме
Transparency ищет новые доказательства аферы «отца КВН» на миллиарды рублей

Тарбаев утверждает, что обижаться КВН-щикам не на что. Сделав себе имя в игре, экс-участники заключают контракты с другими каналами на продюсирование различных шоу, написание сценариев и шуток. «Кто „Физрука“ написал, „Кухню“? А для Comedy Club кто пишет? Или возьмем „Интерны“, „Универ“, „Даешь молодежь!“. Все это кавээнщики, которых другие компании переманивают прямо из сезона игр лиг КВНа», — подтверждает Сергей Писаренко.

Александр Масляков-младший, руководитель телевизионного объединения «АМИК», потребовал убрать из названия фильма об истории «Клуба веселых и находчивых», который будет показан на «Артдокфесте», слово «КВН», писало ранее «URA.RU». Он отмечал, что КВН — это товарный знак. Он «является интеллектуальной собственностью», и его использование в названии фильма фестиваля «может ущемить интересы» правообладателя.

В декабре стало известно, что несмотря на увольнение с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН», Александр Масляков-старший продолжит вести популярную программу.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров