18:47 17 января 2018 6

Дмитрий Соколов благодарен школе КВН за то, что вырастила из него артиста Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Звезды Клуба веселых и находчивых (КВН) рассказали о том, как компания «АМиК», которой руководят Александр Масляков и его сын, зарабатывает на талантливых участниках игр. Общий доход АМиК в год может достигать несколько млн долларов.

«АМиК» вообще не вкладывает деньги в расходы кавээнщиков, не вкладывается в шоу, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на звезд КВН. Задача компании — создать интересный телеэфир, который успешно продаст «Первый канал» и привлечет богатых спонсоров. «В каком-то смысле компания продает телевидению результат бесплатного труда талантливой молодежи», — рассказал капитан команды «Уездный город» Сергей Писаренко, отметив при этом, что «никто не в обиде». «Масляков — главный, остальные работают. КВН — это школа, мы ее прошли и стали самостоятельными артистами», — добавляет артист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов.

О том, как команды приносят деньги КВН, рассказал капитан команды «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев. По его словам, каждая команда за участие в региональных лигах платит около 25 тысяч рублей. Взносы со всех лиг за один сезон составляют 220-260 тысяч долларов и идут в доход «АМиК». Еще по 10 тысяч рублей команда должна заплатить за участие в фестивале в Сочи, и только лучшие из них попадают в телеэфир, уточняет портал «Утро.ру».

Тарбаев утверждает, что обижаться КВН-щикам не на что. Сделав себе имя в игре, экс-участники заключают контракты с другими каналами на продюсирование различных шоу, написание сценариев и шуток. «Кто „Физрука“ написал, „Кухню“? А для Comedy Club кто пишет? Или возьмем „Интерны“, „Универ“, „Даешь молодежь!“. Все это кавээнщики, которых другие компании переманивают прямо из сезона игр лиг КВНа», — подтверждает Сергей Писаренко.

Александр Масляков-младший, руководитель телевизионного объединения «АМИК», потребовал убрать из названия фильма об истории «Клуба веселых и находчивых», который будет показан на «Артдокфесте», слово «КВН», писало ранее «URA.RU». Он отмечал, что КВН — это товарный знак. Он «является интеллектуальной собственностью», и его использование в названии фильма фестиваля «может ущемить интересы» правообладателя.

В декабре стало известно, что несмотря на увольнение с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН», Александр Масляков-старший продолжит вести популярную программу.