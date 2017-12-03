Масляков останется ведущим КВН после своего увольнения

01:42 03 декабря 2017 0

КВН стал трамплином для нескольких поколений артистов и шоуменов Фото: Wikimedia Commons

Несмотря на увольнение с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН», Александр Масляков продолжит вести популярную программу. В Международном союзе КВН попросили не путать профессию ведущего и должность руководителя.

«Не путайте профессию телеведущего и гендиректора ГУП», — приводит Nation News сообщение, опубликованное на странице Союза в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, Александру Маслякову пришлось оставить пост директора ГУП после того, как стало известно, что он совмещает работу в госпредприятии и бизнес.По мнению представителей организации Transparency International, в России подобные нарушения широко распространены и приносят бюджету немалый урон. По информации Transparency International, Масляков также присвоил себе здание в центре Москвы.

В то же время в пресс-службе КВН сообщили, что Масляков покинул пост директора ГУП и сделал это по собственной инициативе, а не из-за проверок прокуратуры.