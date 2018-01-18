В Зауралье нашли замену «министру», уволенному после скандала с учителями

10:23 18 января 2018 15

Герман Хмелев стал руководителем департамента образования Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудникам департамента образования и науки правительства Курганской области представили нового руководителя. Исполняющим обязанности директора департамента стал Герман Хмелев.

Встреча с новыми подчиненными прошла в четверг, 18 января, Хмелева представил вице-губернатор по социальной политике Александр Карпов. В последние годы Герман Хмелев руководил управлением народного образования администрации Кетовского района, также он был одним из претендентов на пост главы района, однако снял свою кандидатуру.

Экс-руководитель департамента Наталья Бобкова уволилась по собственному желанию после скандала с учителями из Звериноголовского района, которые пожаловались на отсутствие стимулирующих выплат и записали видеообращение к Путину.