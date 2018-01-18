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19 января 2018
18 января 2018
Главные новости Москвы
21:02  18 января 2018 3

Гринпис недоволен ответом Генпрокуратуры по выбросу рутения в Челябинской области

Михеевский ГОК Челябинск, радиация, рентген
Защитники природы считают, что россияне не защищены от радиоционных выбросовФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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Российский «Гринпис» запустил петицию с требованием провести полноценное расследование по выбросу рутения-106 в атмосферный воздух на Южном Урале, а также проверить готовность российской системы мониторинга радионуклидов к своевременному информированию населения. Таким образом защитники природы отреагировали за ответ Геннпрокуратуры РФ, в котором указано, что «оснований для реагирования нет, поскольку концентрации, зафиксированные станциями Росгидромета, были ниже установленного в России уровня предельно допустимой концентрации (ПДК)».

В «Гринписе» считают ответ надзорного органа не более чем отпиской, поскольку рутений не встречается в естественной среде и его регистрация в воздухе свидетельствует о радиационной аварии, говорится в письме представителя организации Константина Фомина в адрес редакции «URA.RU».

Фомин подчеркивает, что «Гринпис» просил прокуроров расследовать именно обстоятельства вероятной аварии и возможного сокрытия информации о ней. По его мнению, тот факт, что станции Росгидромета не зафиксировали превышений ПДК, не означает, что превышения не было в непосредственной близости от места возможной аварии. «Выброс рутения-106 показывает, что при нештатных ситуациях система взаимодействия ведомств не работает, из-за чего госорганы и население не получают своевременной информации. Чтобы оперативно определять источник выброса в подобных обстоятельствах, Росгидромет нуждается в дополнительных технических и финансовых средствах», — отмечает Константин Фомин.

В «Гринписе» уверены, что действия «Росатома» после того, как стало известно о выбросе рутения-106, были по большей части направлены на отрицание причастности к произошедшему, а не на поиск источника выброса.

Как сообщало «URA.RU», на встрече с журналистами представитель ПО «Маяк» (входит в «Росатом») Юрий Мокров не исключил того, что Росатом мог стать жертвой недобросовестной конкуренции со стороны иностранных ядерных корпораций. По его мнению, их основной целью была дискредитация «Маяка».

Европейские ученые заявили, что в сентябре в России произошел выброс опасного вещества, источником которого стал ядерный объект на Южном Урале. Затем Росгидромет озвучил информацию о высокой концентрации рутения-106 в стокилометровой зоне ПО «Маяк». На самом предприятии заявили, что не имеют отношения к загрязнению атмосферы. Непричастность «Маяка» к концентрации рутения подтвердил и Ростехнадзор.

Нина Калинина
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