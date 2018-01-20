{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как 23-летний парень стал визави министров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 января 2018
19 января 2018
00:57  20 января 2018 0

Кузнецова призвала не превращать школы в «бункеры» после вооруженных нападений

Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, кузнецова анна
Анна Кузнецова призвала спецслужбы не бросаться в крайностиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
все новости сюжета

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова призвала не преувеличивать роль охраны в обеспечении безопасности детей в школах после произошедших вооруженных нападений и не бросаться в крайности.

«Не нужно делать из школы бункер. Прежде всего, нужно избежать крайностей — не сосредоточиваться на блокировке, запретах, выстраивании оборонительных мероприятий. Это тоже, конечно же, важно, пренебрегать этим, безусловно, на 100% нельзя, но и говорить, что это панацея, безусловно, неправильно», — заявила в эфире телеканала РБК Кузнецова, добавив, что помимо профилактических мер со стороны спецслужб, подростков нужно обеспечить позитивным контентом в Сети.

Кроме того, по словам детского омбудсмена, ключевым и решающим при обеспечении безопасности детей является человеческий фактор: «Я скажу это абсолютно точно, потому что была свидетелем, изучала внимательно документы, выезжала на места. Мы проверяли все последние случаи. Человеческий фактор был решающим: информационная среда, в которой оказываются наши дети, те идеалы, которые перед ними ставятся, и тот человек, который оказывается рядом, который ведет за собой, который может оказать влияние, который становится наставником: педагог ли, воспитатель ли это».

Утром 9 января в школе №5 в Улан-Удэ под видом учеников вошли подростки. По информации СМИ, их было двое. Они открыли дверь одного из классов, бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью и начали рубить топором выбегающих из помещения школьников.

15 января в Перми двое вооруженных ножами подростков пришли в школу, зашли в кабинет труда, где шел урок у детей младших классов, и нанесли ученикам и учительнице ножевые ранения. Незадолго до этого ученик школы в деревне Смольное Челябинской области во время драки достал нож и ранил сверстника.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров