00:57 20 января 2018 0

Анна Кузнецова призвала спецслужбы не бросаться в крайности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова призвала не преувеличивать роль охраны в обеспечении безопасности детей в школах после произошедших вооруженных нападений и не бросаться в крайности.

«Не нужно делать из школы бункер. Прежде всего, нужно избежать крайностей — не сосредоточиваться на блокировке, запретах, выстраивании оборонительных мероприятий. Это тоже, конечно же, важно, пренебрегать этим, безусловно, на 100% нельзя, но и говорить, что это панацея, безусловно, неправильно», — заявила в эфире телеканала РБК Кузнецова, добавив, что помимо профилактических мер со стороны спецслужб, подростков нужно обеспечить позитивным контентом в Сети.

Кроме того, по словам детского омбудсмена, ключевым и решающим при обеспечении безопасности детей является человеческий фактор: «Я скажу это абсолютно точно, потому что была свидетелем, изучала внимательно документы, выезжала на места. Мы проверяли все последние случаи. Человеческий фактор был решающим: информационная среда, в которой оказываются наши дети, те идеалы, которые перед ними ставятся, и тот человек, который оказывается рядом, который ведет за собой, который может оказать влияние, который становится наставником: педагог ли, воспитатель ли это».

Утром 9 января в школе №5 в Улан-Удэ под видом учеников вошли подростки. По информации СМИ, их было двое. Они открыли дверь одного из классов, бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью и начали рубить топором выбегающих из помещения школьников.

15 января в Перми двое вооруженных ножами подростков пришли в школу, зашли в кабинет труда, где шел урок у детей младших классов, и нанесли ученикам и учительнице ножевые ранения. Незадолго до этого ученик школы в деревне Смольное Челябинской области во время драки достал нож и ранил сверстника.