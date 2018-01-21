18:11 21 января 2018 0

В больнице шоумен радует пациенток своими перфомансами Фото: личная страница Шуры в «Инстаграм»

Певец Шура опубликовал в соцсети новое музыкальное видео из в курганского центра Илизарова, где он проходит реабилитацию после тяжелой операции. На записи шоумен уверенно шагает на костылях по коридору.

«Спели, нет вернее поорали, но зато от души, это мой новый коллектив ШУРАновские тетушки, прошу любить и жаловать», — подчеркнул он в Instagram. Вместе с пациентками центра певец исполняет песню «Вместе весело шагать по просторам». При этом поспеть за артистом у большинства пожилых женщин не получается.

Фанаты в комментариях оценили новое творение певца. «Уже любим. Молодец, позитив и оптимизм хорошие лекари. Выздоровливайте!» — написала ivanoraisaekanilu. «Дай Бог вам здоровья..... Сейчас здоровых людей не увидишь такими позитивными так что пример вы Саша. Вы молодец так держать и все будет хорошо я уверена…», — отметила ekanilu. «Сашенька выздоравливайте скорее!!! Какой Вы позитивный человечек, побольше бы таких, гляди и мир переменился бы в лучшую сторону!!! Храни Вас Господь!!!» — подчеркнула cheezeveezy.

Как писало «URA.RU», ранее Шура вместе с пациентками исполнил «гимн здоровью» — они спели самый знаменитый хит певца «Твори добро». Шоумен лег в курганский центр в начале января. Ему сделали операцию по замене тазобедренного сустава, боли в котором мучили его на протяжении многих лет. Сейчас певец проходит реабилитацию и заново учится ходить. В ожидании выписки он рассказывает в соцсети о смешных моментах, которые происходят с ним в больнице. Так, ранее он пожаловался, что пытался откупиться шоколадкой от проверки на вшей, несмотря на то, что волос на голове у него давно нет.