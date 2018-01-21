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22 января 2018
21 января 2018
Главные новости 
22:08  21 января 2018 0

Омбудсмен призвала наградить пермскую учительницу, защищавшую детей при нападении на школу

Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, кузнецова анна
Омбудсмен направила телеграмму губернатору Пермского краяФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что учительница школы №127 в Перми Наталья Шагулина достойна государственной награды. Преподаватель, защитивший учащихся во время нападения заслужил ее «за проявленные беспримерное мужество и самоотверженность» во время чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.

Действия женщины «были сопряжены с риском для ее собственной жизни и стали примером исключительной смелости для детей и педагогов, доказали ее принципиальность и искреннюю приверженность профессиональному долгу», подчеркнула омбудсмен в телеграмме в адрес главы Прикамья Максима Решетникова. Анна Кузнецова просит рассмотреть вопрос о представлении Натальи Шагулиной к государственной награде.

Ранее представитель Кузнецовой Ренат Абдеев рассказал, что омбудсмен держит на контроле ситуацию с вооруженным нападением в одной из школ в Бурятии, напоминает RT. Туда уже летят с проверкой сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка, подчеркнул он.

Как писало «URA.RU», 15 января двое подростков устроили поножовщину в пермской школе, подражая американской школе «Колумбайн», где в 1999 году ученики устроили массовое убийство. В Перми в результате нападения от ножевых ранений пострадали 15 человек, в том числе сами нападавшие, попытавшиеся покончить с собой. Учитель Наталья Шагулина, защищая четвероклашек, получила 17 ножевых ранений. Кроме того, утром 19 января в Улан-Удэ в школу с топором и ножом пришел учащийся девятого класса. Юноша напал на семиклассников и одного из преподавателей. После этого подросток поджег помещение школы.

Юрий Викторов
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