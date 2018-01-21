Омбудсмен призвала наградить пермскую учительницу, защищавшую детей при нападении на школу

22:08 21 января 2018 0

Омбудсмен направила телеграмму губернатору Пермского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что учительница школы №127 в Перми Наталья Шагулина достойна государственной награды. Преподаватель, защитивший учащихся во время нападения заслужил ее «за проявленные беспримерное мужество и самоотверженность» во время чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.

Действия женщины «были сопряжены с риском для ее собственной жизни и стали примером исключительной смелости для детей и педагогов, доказали ее принципиальность и искреннюю приверженность профессиональному долгу», подчеркнула омбудсмен в телеграмме в адрес главы Прикамья Максима Решетникова. Анна Кузнецова просит рассмотреть вопрос о представлении Натальи Шагулиной к государственной награде.

Ранее представитель Кузнецовой Ренат Абдеев рассказал, что омбудсмен держит на контроле ситуацию с вооруженным нападением в одной из школ в Бурятии, напоминает RT. Туда уже летят с проверкой сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка, подчеркнул он.

Как писало «URA.RU», 15 января двое подростков устроили поножовщину в пермской школе, подражая американской школе «Колумбайн», где в 1999 году ученики устроили массовое убийство. В Перми в результате нападения от ножевых ранений пострадали 15 человек, в том числе сами нападавшие, попытавшиеся покончить с собой. Учитель Наталья Шагулина, защищая четвероклашек, получила 17 ножевых ранений. Кроме того, утром 19 января в Улан-Удэ в школу с топором и ножом пришел учащийся девятого класса. Юноша напал на семиклассников и одного из преподавателей. После этого подросток поджег помещение школы.