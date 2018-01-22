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Главные новости Тюменской области
15:49  22 января 2018 0

В Тюмени из-за аномальных морозов прорвало трубу в школе. ВИДЕО

Батарея. Тюмень, батарея, комуналка, радиатор, отопление, жкх
Батарея разморозилась из-за открытого окнаФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени, в школе №7, прорвало трубу. Видео того, как вода заливает пол, тюменцы разместили в городских пабликах. Причиной аварии называют человеческий фактор — сотрудник учебного заведения неплотно прикрыл окно. Из-за этого радиатор дал течь.

Как сообщил «URA.RU» директор школы Елена Склюева, никто из детей не пострадал, занятия прошли в обычном режиме. «В помещении было неплотно закрыто окно. Батарея разморозилась. Обслуживающая компания достаточно быстро устранила проблему. Будем проводить служебное расследование по данному инциденту». Директор уточнил, что видео о школьной аварии разместили ученики. «Да, мы даже знаем, кто разместил видео в социальный сетях. Дети есть дети», — сообщила Склюева и добавила, что юные «видеооператоры» наказаны не будут.

Пресс-секретарь компании «Тепло Тюмени» Александра Сосновская сообщила, что данная авария отношения к компании не имеет: «Это прорыв на внутренних инженерных сетях. Школьная администрация справилась своими силами и к нам не обращалась». Отметим, в Тюмень пришли крещенские морозы, температура воздуха снизилась до минус 30 градусов, из-за этого дети второй смены с первого по девятый класс не пошли в школу.

Наталья Двизова
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