ВСУ обстреляли поликлинику в Новой Каховке. Фото

Сальдо: здание больницы в Новой Каховке оказалось практически уничтоженным
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание больницы оказалось практически уничтоженным
Здание больницы оказалось практически уничтоженным Фото:

ВСУ обстреляли городскую поликлинику в Новой Каховке (Херсонская область). Здание практически полностью уничтожено. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Бравые вояки ВСУ снова отличились — варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы», — сказал Сальдо. Его слова приводятся в его личном telegram-канале.

Он также отметил, что в результате атаки жертв нет. Один из сотрудников охраны получил контузию и в настоящее время ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Кроме того, к посту Сальдо прикрепил фотографии, на которых видны разрушения поликлиники.

Внутренние помещения поликлиники оказались сильно повреждены
Внутренние помещения поликлиники оказались сильно повреждены
Фото:

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ВСУ обстреляли городскую поликлинику в Новой Каховке (Херсонская область). Здание практически полностью уничтожено. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. «Бравые вояки ВСУ снова отличились — варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы», — сказал Сальдо. Его слова приводятся в его личном telegram-канале. Он также отметил, что в результате атаки жертв нет. Один из сотрудников охраны получил контузию и в настоящее время ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Кроме того, к посту Сальдо прикрепил фотографии, на которых видны разрушения поликлиники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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