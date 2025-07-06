ВСУ обстреляли городскую поликлинику в Новой Каховке (Херсонская область). Здание практически полностью уничтожено. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.
«Бравые вояки ВСУ снова отличились — варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы», — сказал Сальдо. Его слова приводятся в его личном telegram-канале.
Он также отметил, что в результате атаки жертв нет. Один из сотрудников охраны получил контузию и в настоящее время ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Кроме того, к посту Сальдо прикрепил фотографии, на которых видны разрушения поликлиники.
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