«Вы бредите»: на Западе обомлели из-за поведения Зеленского

Подполковник Дэвис: Зеленский ведет себя так, словно Украина победила на СВО
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Зеленский ведет себя так, будто Украина одержала победу в СВО, считает аналитик
Зеленский ведет себя так, будто Украина одержала победу в СВО, считает аналитик Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь под влиянием некоторых американских сенаторов, отказался от идеи мирного урегулирования конфликта и действует так, словно одерживает победу. Такую позицию озвучил подполковник армии США Дэниел Дэвис. 

«Сенаторы в Вашингтоне продолжают нести чепуху и говорить, что у них есть средство, которое заставить Россию остановиться или изменить свои требования. Повторяю: вы бредите. Никакого эффекта не будет, как и от отправки горстки ПВО ракет. Пора начать обсуждать коренные вопросы мирной сделки», — сказал он.

Дэвис подчеркнул, что как в Москве, так и в Вашингтоне уже вполне ясно осознают реальное соотношение сил на украинском направлении и признают отсутствие альтернативы переговорному процессу. Вместе с тем, по словам Дэвиса, в Киеве существуют определенные сложности с принятием текущей ситуации.

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Президент Украины Владимир Зеленский, находясь под влиянием некоторых американских сенаторов, отказался от идеи мирного урегулирования конфликта и действует так, словно одерживает победу. Такую позицию озвучил подполковник армии США Дэниел Дэвис.  «Сенаторы в Вашингтоне продолжают нести чепуху и говорить, что у них есть средство, которое заставить Россию остановиться или изменить свои требования. Повторяю: вы бредите. Никакого эффекта не будет, как и от отправки горстки ПВО ракет. Пора начать обсуждать коренные вопросы мирной сделки», — сказал он. Дэвис подчеркнул, что как в Москве, так и в Вашингтоне уже вполне ясно осознают реальное соотношение сил на украинском направлении и признают отсутствие альтернативы переговорному процессу. Вместе с тем, по словам Дэвиса, в Киеве существуют определенные сложности с принятием текущей ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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