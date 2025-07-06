Cтала известна причина отказа Трампа от поставок помощи Украине

Заморозка американской поддержки Киеву указывает на стремление администрации американского лидера Дональда Трампа дистанцироваться от участия в конфликте по модели прокси-войны, который ранее вел экс-президент США Джо Байден. Об этом пишет The National Interest (NI).
«С точки зрения более широких последствий, пауза, вероятно, говорит об отходе администрации Трампа от прокси-войны эпохи Байдена, в более тесном соответствии с заявленными целями платформы Трампа „Америка прежде всего“. Возобновят ли Соединенные Штаты поставки, будет зависеть от завершения Пентагоном аудита запасов», — говорится в материале NI.
Кроме того, в публикации говорится, что США приостановили военную помощь Украине из-за дефицита национальных запасов, который становится все более выраженным. Это способствует и недавний конфликт на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем. Где Соединенные Штаты также значительно истощили запасы боеприпасов.
Ранее США уже прекратили новые поставки вооружения Украине, ограничившись выполнением обязательств, согласованных при администрации Джо Байдена, и сосредоточили внимание на поддержке Израиля в конфликте с Ираном. Политологи отмечают, что Вашингтон стремится минимизировать собственные издержки и передать ответственность за украинский конфликт европейским союзникам, а Киев предупреждает о возможных потерях из-за сокращения американской помощи.
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