Российские подразделения подавили опорный пункт противника на Сумском направлении. Информацию об этом опубликовал командир спецподразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Специальная артиллерийская группа „Пресса“ спецназа „Ахмат“ Министерства обороны РФ провела операцию по подавлению опорного пункта противника на Сумском направлении», — написал Алаудинов в своем telegram-канале. Детали проведенной операции не раскрываются, однако сообщается, что поставленные задачи выполнены в полном объеме.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что на Сумском направлении основную часть украинских подразделений составляют мобилизованные принудительно военные, за которыми размещают заградительные отряды для предотвращения отступления. Российские войска продолжают наступление в регионе, сокращая расстояние до центра города Сумы и демонстрируя продвижение на ряде участков.
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