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22 января 2018
16:56  22 января 2018 0

Аномальные морозы в Сибири побили полувековой рекорд

Морозное утро. Курган, термометр, холод, зима, градусник, мороз-40
Температура воздуха опустилась ниже исторических величинФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Урал и Сибирь во власти морозов
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Температура воздуха в Мариинске и Яе в прошедшие выходные опускалась до -47 градусов. Для Кузбасса это рекорд. Но синоптики и спецслужбы пугают россиян мрачными прогнозами, что настоящие морозы еще впереди.

Предыдущий рекорд низких температур на Кузбассе был достигнут в 1969 году. Тогда термометр опускался до -43 градусов, напоминает «Газета Кемерова». В этом году в регионе существенно холоднее. «Такого мороза не было уже давно. В основном морозы установились на севере региона. Например, в ночь на 21 января в Крапивино было -45 градусов. Постепенно холода перекочевали на юг: в Междуреченске было -46 градусов в ночь на 22 число, а в Новокузнецке -45», — цитирует издание представителя Кемеровского гидрометеоцентра Наталью Полуэктову.

Тем временем синоптики обещают, что сильные морозы продержатся на территории России еще как минимум неделю. При этом ряду регионов обещают и вовсе фантастические цифры. К примеру, в соцсетях Ямала обсуждается предупреждение властей о возможных заморозках до -90 градусов.

Местами низкие температуры уже признаны экстремальными. В Тюменской и Курганской областях в связи с этим отменены занятия в школах. Одним из городов, где в эти дни едва не был побит рекорд низких температур, стал Челябинск. Там прибор показал -86 градусов. Причиной стало то, что термометр, изготовленный в Китае, не выдержал низких температур, что стало поводом для шуток.

Игорь Чукреев
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