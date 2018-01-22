Аномальные морозы в Сибири побили полувековой рекорд

16:56 22 января 2018 0

Температура воздуха опустилась ниже исторических величин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Температура воздуха в Мариинске и Яе в прошедшие выходные опускалась до -47 градусов. Для Кузбасса это рекорд. Но синоптики и спецслужбы пугают россиян мрачными прогнозами, что настоящие морозы еще впереди.

Предыдущий рекорд низких температур на Кузбассе был достигнут в 1969 году. Тогда термометр опускался до -43 градусов, напоминает «Газета Кемерова». В этом году в регионе существенно холоднее. «Такого мороза не было уже давно. В основном морозы установились на севере региона. Например, в ночь на 21 января в Крапивино было -45 градусов. Постепенно холода перекочевали на юг: в Междуреченске было -46 градусов в ночь на 22 число, а в Новокузнецке -45», — цитирует издание представителя Кемеровского гидрометеоцентра Наталью Полуэктову.

Тем временем синоптики обещают, что сильные морозы продержатся на территории России еще как минимум неделю. При этом ряду регионов обещают и вовсе фантастические цифры. К примеру, в соцсетях Ямала обсуждается предупреждение властей о возможных заморозках до -90 градусов.

Местами низкие температуры уже признаны экстремальными. В Тюменской и Курганской областях в связи с этим отменены занятия в школах. Одним из городов, где в эти дни едва не был побит рекорд низких температур, стал Челябинск. Там прибор показал -86 градусов. Причиной стало то, что термометр, изготовленный в Китае, не выдержал низких температур, что стало поводом для шуток.