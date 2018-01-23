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24 января 2018
23 января 2018
18:39  23 января 2018 19

Соловьев предложил уральским журналистам засунуть свое мнение «в одно место», но региональный союз не хочет обострять конфликт

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Соловьев ждал от Урала однозначного осуждения, но получил обратную реакциюФото: Александр Мамаев © URA.RU

Высказывания телеведущего Владимира Соловьева в адрес уральских журналистов становятся все более жесткими. Теперь он предложил областному Союзу журналистов «свернуть свое мнение в трубочку и засунуть в одно место». Так развивается скандал, начатый из-за отказа уральских СМИ осуждать преподавателя УрФУ, который обвинил поколение 1965-1975-х в повальной коррумпированности.

В эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести ФМ» Соловьев обратился к соведущей Анне Шафран: «Ты знаешь, это очень смешно! Уральские журналисты, Союз журналистов Урала попытался меня осудить. Засуньте себе ваше осуждение… Вот тонкой трубочкой его скатайте, в одно место себе засуньте, если вы ни черта не знаете и не понимаете, и защищаете либерал-фашистов. Возникает вопрос к вам! И не надо себя называть „коллегами“, и не надо тут умничать», — приводит его слова «Накануне.ру».

Уральцы встали на защиту преподавателя УрФУ и назвали Соловьева подхалимом и контрацептивом

Подчеркивая провинциальность Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ), Соловьев уничижительно высказался об аудитории региона. «И главное фраза: „Нам важно мнение миллионов наших“… Кого у вас там миллионы? Какая разница, миллионы или единицы? С пьедестала-то слезьте? То же мне, Уральский союз журналистов! С пробором!» — добавил ведущий телеканала «Россия 1».

Председатель СТСЖ Александр Левин в разговоре с «URA.RU» не стал повышать градус конфликта и комментировать новые оскорбления Соловьева. «Члены правления нашего Союза высказались по этому поводу. Там наша позиция заявлена!» — сказал Левин. Говоря о том, какую позицию занимают другие региональные союзы журналистов, Левин ответил, что не знает этого.

Ранее СТСЖ вступился за коллег, которых Соловьев назвал «подонками» и «либерал-фашистами». Было опубликовано заявление, где говорилось, что правление союза «считает свободу слова, возможность выражать личное мнение базовыми ценностями современной журналистики». Соловьеву было сделано замечание из-за того, что он оскорбил уральские СМИ, выйдя за рамки «норм морали и профессиональной журналисткой этики».

Семен Гринберг
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