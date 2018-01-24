Кузнецова предложила срочные меры после резни в российских школах

00:33 24 января 2018 0

Анна Кузнецова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова считает, что после вооруженных нападений учеников на образовательные учреждения назрела необходимость срочного введения должности психолога во всех школах.

«По мнению Анны Кузнецовой, не только в Бурятии, но и в Российской Федерации в целом давно назрела необходимость срочно ввести должности психологов в общеобразовательных учреждениях, а также укомплектовать и провести серьезную профессиональную переподготовку действующих школьных психологов. Вместе с тем необходимо провести мониторинг деятельности КДНиЗП (комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) и ПНД (психоневрологических диспансеров) с целью выявления недостатков в профилактической работе», — говорится на сайте детского омбудсмена.

Кроме того, Кузнецова предложила определить орган исполнительной власти, который будет нести ответственность за создание, развитие и продвижение положительной информационной продукции, а также мониторить Сеть на предмет наличия запрещенной к распространению среди несовершеннолетних информации. На распространение в интернете среди подростков деструктивной информации и вовлечение их в неформальные криминальные сообщества и группировки властям стоит обратить особое внимание, считает омбудсмен.

В середине января, напомним, в российских школах произошло два кровавых инцидента. В одной из школ Перми двое подростков с ножами напали на класс. Тогда пострадали 13 человек, в том числе сами нападавшие и учительница Наталья Шагулина. Защищая детей, она получила 17 ножевых ранений. За проявленную смелость ее предложили представить к награде.

19 января подросток ворвался в кабинет, где проходил урок у семиклассников, и бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. Когда педагог начал выводить учеников из задымленного помещения, то увидел, что девятиклассник наносит удары топором школьникам. В результате происшествия пострадало семь человек: пять учеников седьмого класса, учительница и сам нападавший.