21:00 24 января 2018 0

Россияне знают немало способов, как поддержать своих спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее Владимир Андреев © URA.RU

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Единственный свердловский кандидат в президенты снялся с выборов. Между Антоном Баковым и президентством встали африканские связи.

Пермская элита провожает полпреда Бабича в Монголию. В Прикамье заговорили об отставке куратора региона, обыгравшего Басаргина и Скриванова.

Несмотря на запрет Международного олимпийского комитета (МОК) проносить триколор на трибуны во время Олимпийских игр в Южной Корее, болельщики придумали хитроумный способ поддержки наших спортсменов. Аплодисменты за находчивость!

Новость о том, что союз автошкол хочет заставить россиян сдавать на права каждые 10 лет, привела в бешенство автомобилистов. Эксперты уверяют: инициатива «к безопасности движения не имеет отношения». Зачем это нужно и к чему может привести, разобрались журналисты «URA.RU».

Каждый тридцатый подросток на Урале мечтает сесть в тюрьму. Это пугающая статистика, о которой открыто начали говорить совсем недавно. Рассказываем, почему воровская романтика так заманчива для детей и возможно ли одержать победу над АУЕ в школах.

На Урале хоронят в гробах б/у. Тагильчанка рассказала ужасные реалии похоронного бизнеса.