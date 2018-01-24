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Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
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25 января 2018
24 января 2018
21:00  24 января 2018 0

Баков снялся с выборов, Бабич может уйти, находчивые болельщики. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Россияне знают немало способов, как поддержать своих спортсменов на Олимпиаде в Южной КорееВладимир Андреев © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Традиционно мы подготовили самые интересные новости за день:

Единственный свердловский кандидат в президенты снялся с выборов. Между Антоном Баковым и президентством встали африканские связи.

Пермская элита провожает полпреда Бабича в Монголию. В Прикамье заговорили об отставке куратора региона, обыгравшего Басаргина и Скриванова.

Несмотря на запрет Международного олимпийского комитета (МОК) проносить триколор на трибуны во время Олимпийских игр в Южной Корее, болельщики придумали хитроумный способ поддержки наших спортсменов. Аплодисменты за находчивость!

Новость о том, что союз автошкол хочет заставить россиян сдавать на права каждые 10 лет, привела в бешенство автомобилистов. Эксперты уверяют: инициатива «к безопасности движения не имеет отношения». Зачем это нужно и к чему может привести, разобрались журналисты «URA.RU».

Каждый тридцатый подросток на Урале мечтает сесть в тюрьму. Это пугающая статистика, о которой открыто начали говорить совсем недавно. Рассказываем, почему воровская романтика так заманчива для детей и возможно ли одержать победу над АУЕ в школах.

На Урале хоронят в гробах б/у. Тагильчанка рассказала ужасные реалии похоронного бизнеса.

Полина Миклашевская
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