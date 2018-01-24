14:48 24 января 2018 0

Свердловчан больше нет в президентской гонке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральский политтехнолог и кандидат в президенты России Антон Баков отказался от участия в предстоящих выборах. О снятии своей кандидатуры он сообщил журналистам на проведенной 24 января в «Интерфаксе» пресс-конференции. Соперники «от Агурбаш до Явлинского, включая Путина», как признался «URA.RU» сам Баков, были уведомлены официальным письмом на бланке совета министра Романовской Империи.

«С сожалением извещаю Вас о том, что в соответствии с заключением юристов буду вынужден снять свою кандидатуру на пост президента России. Признание Романовской Империи первым суверенным государством Республикой Гамбией (Африка), по их мнению, автоматически наделило меня вторым гражданством, что согласно пункту 5.1 статьи 3 ФЗ „О выборах президента Российской Федерации“ делает невозможным мое избрание президентом», — сообщил Баков, поблагодарив всех потенциальных соперников за «удовольствие совместного с Вами участия в отборочных состязаниях кандидатов в Президенты».

Попутно политик попросил будущего победителя «поручить МИД РФ провести переговоры об установлении дипломатических отношений с властями западно-африканского государства Романовская Империя» и открыть «посольство в Москве, а также консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге».

Антон Баков был выдвинут кандидатом в президенты Монархической партией России в декабре 2017 года. Вместе с ним в предвыборной гонке зарегистрировались еще 16 человек, но на днях кандидат от партии «Честно» Роман Худяков снял свою кандидатуру, отдав собранные подписи сопернику — Владимиру Путину.