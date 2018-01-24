{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Почему каждый 30-й подросток мечтает сесть в тюрьму
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 января 2018
14:48  24 января 2018 0

Единственный свердловский кандидат в президенты снялся с выборов из-за связи с Африкой

Бэкстейдж фотопроекта «День России». Екатеринбург, знак стоп, баков антон
Свердловчан больше нет в президентской гонкеФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Уральский политтехнолог и кандидат в президенты России Антон Баков отказался от участия в предстоящих выборах. О снятии своей кандидатуры он сообщил журналистам на проведенной 24 января в «Интерфаксе» пресс-конференции. Соперники «от Агурбаш до Явлинского, включая Путина», как признался «URA.RU» сам Баков, были уведомлены официальным письмом на бланке совета министра Романовской Империи.

«С сожалением извещаю Вас о том, что в соответствии с заключением юристов буду вынужден снять свою кандидатуру на пост президента России. Признание Романовской Империи первым суверенным государством Республикой Гамбией (Африка), по их мнению, автоматически наделило меня вторым гражданством, что согласно пункту 5.1 статьи 3 ФЗ „О выборах президента Российской Федерации“ делает невозможным мое избрание президентом», — сообщил Баков, поблагодарив всех потенциальных соперников за «удовольствие совместного с Вами участия в отборочных состязаниях кандидатов в Президенты».

Попутно политик попросил будущего победителя «поручить МИД РФ провести переговоры об установлении дипломатических отношений с властями западно-африканского государства Романовская Империя» и открыть «посольство в Москве, а также консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге».

Антон Баков был выдвинут кандидатом в президенты Монархической партией России в декабре 2017 года. Вместе с ним в предвыборной гонке зарегистрировались еще 16 человек, но на днях кандидат от партии «Честно» Роман Худяков снял свою кандидатуру, отдав собранные подписи сопернику — Владимиру Путину.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров