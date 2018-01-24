Пермская элита провожает полпреда Бабича в Монголию

18:57 24 января 2018 0

Разговоры об уходе Михаила Бабича (в центре) идут уже полтора года. Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Вновь пермская политическая элита стала обсуждать возможную отставку полномочного представителя президента в Приволжье Михаила Бабича, который с декабря 2011 года занимает свой пост. Наблюдатели отмечают, что в свое время именно полпред стал арбитром в схватке между губернатором-«варягом» и пермской элитой. А вот как скажется его отставка на новом главе региона — большой вопрос.

В Telegram возникла информация, что Бабич в ближайшую пятницу, 26 января, в последний раз будет в Перми. Ожидается, что полпред встретится со студентами вуза (по версии провластного канала «Татищевъ»). Однако в пресс-службе приволжского полпредства информацию о планируемом визите «URA.RU» пока не подтвердили.

Другой провластный канал, «СоленыУши», уже даже предположил, каким будет новое место работы полпреда. Авторы полагают, что Бабич скоро станет чрезвычайным и полномочным послом в Монголии — вместо Искандера Азизова.

Разговоры о вероятном уходе Михаила Бабича из полпредства периодически возникают с августа 2016 года. Тогда его собирались назначить новым послом России на Украине. Кандидатуру одобрили в Госдуме и Совете Федерации, но противная сторона отказалась согласовать назначение. Спустя несколько месяцев возникла версия, что Бабич возглавит «Росатом» вместо Сергея Кириенко, ставшего первым замглавы администрации президента и куратором внутренней политики в стране. Но в итоге должность досталась первому замминистра экономического развития РФ Алексею Лихачеву.

Без помощи полпреда Виктор Басаргин мог проиграть войну своим оппонентам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Интерес к фигуре Михаила Бабича в Пермском крае легко объясним — в последние годы полпред играл важную роль в политике региона. Фактически он был арбитром в долгом противостоянии прежнего губернатора Виктора Басаргина и команды депутата Заксобрания Дмитрия Скриванова (теперь он в Госдуме). Наблюдатели полагают, что Бабич одновременно защищал главу региона в период обострений конфликта, но в целом не мешал оппозиции. В итоге ни губернатор, ни его оппонент так и не взяли Прикамье под полный контроль и были вынуждены постоянно оглядываться на полпредство.

Именно Михаил Бабич в начале февраля прошлого года представил пермской элите нового главу региона — бывшего министра экономики Москвы Максима Решетникова. Как выстроились отношения губернатора и полпреда — до сих пор непонятно. К тому же в прошлом году о себе заявил другой полпред — дальневосточный, экс-губернатор Пермской области Юрий Трутнев. Последний приехал в Пермь и открыто поддержал Решетникова перед выборами.

Источник «URA.RU», близкий к властям региона, отмечает, что у команды губернатора сложились спокойные отношения с полпредством: «Взаимодействие идет в рабочем режиме. Сегодня нет необходимости для полпредства вмешиваться в управление регионом. Поэтому вопрос замены полпреда — это полностью дело Кремля. Но, конечно, многие предполагают, что после выборов президента Бабич все же сменит место работы».

Максим Решетников (справа) вернулся в Пермь как раз в компании полпреда Бабича Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В кулуарах звучит версия, что новым полпредом в Приволжье может стать бывший руководитель Россотрудничества Любовь Глебова. Она уже работала в свое время в полпредстве. В шутку представители пермской элиты рассуждают, что полпредом мог бы стать и Виктор Басаргин, который сейчас возглавляет Ространснадзор.

Впрочем, собеседник в федеральных органах власти отметил, что пермяки торопят события: пока нельзя однозначно говорить об уходе Бабича.

За последнее время значимость института полпредства снизилась, а сам Бабич стал для Пермского края игроком «второго эшелона» — полагает доктор политических наук Олег Подвинцев. «Он давно занимает свой пост, к нему все приноровились. С одной стороны, все хорошо себе представляют, как нужно работать с полпредством. А с другой — видимо, сказывается усталость, возникает инерция. Резких шагов от Бабича не ждут», — отметил собеседник и напомнил, что год назад для Прикамья более значимой стала фигура главного федерального инспектора (ГФИ) Игоря Цветкова.

У Прикамья сегодня неформально есть еще один полпред — бывший губернатор Юрий Трутнев Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Однако сегодня Михаил Бабич — это один из немногих полпредов-тяжеловесов, отмечает член пермского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), политический консультант Николай Иванов. К тому же пока не ясна судьба в целом полпредств: прогнозы по их дальнейшей судьбе диаметрально противоположные — от полной ликвидации до, наоборот, усиления и придания всем полпредам вице-премьерского статуса.

«Какой вариант будет выбран — поймем в мае—июне. Что же касается лично Бабича, то, учитывая его политический вес и влияние, можно прогнозировать, что если он после выборов и уйдет с поста полпреда, то только на федеральный уровень. Например, в новое правительство. Я точно знаю, что Михаил Викторович на хорошем счету у Москвы», — добавил «фронтовик».

«Провожать Михаила Бабича все же рано, — полагает политолог Андрей Колядин. — Он — самый „уходящий“ полпред. Его регулярно провожают, то в Крым, то в Турцию, то еще куда-нибудь. Однако Бабич продолжает спокойно работать дальше. Это не значит, что он будет вечным полпредом. Но прежде чем провожать, надо дождаться соответствующего решения. Пока разговоры преждевременны».

На сегодняшний день Михаил Бабич остается одним из самых эффективных полпредов президента, отмечает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «Возможно, после выборов его таланты и опыт действительно будут востребованы на новом месте работы. Тогда это будет повышением. А пока он держит глав регионов в тонусе, решая общефедеральные задачи», — добавил эксперт.