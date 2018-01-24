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24 января 2018
15:55  24 января 2018 1

Болельщики из России нашли способ поддержать атлетов на Олимпиаде

«Неужели МОК думает, что мы их запреты не обойдем?»
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Встреча олимпийской сборной России в Шереметьево. Москва, болельщик, камуфляж, российский флаг, триколор, рио-2016, rio-2016
Россияне знают немало способов, как поддержать своих спортсменов на Олимпиаде в Южной КорееФото: Владимир Андреев © URA.RU
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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В России придумали, как обойти запрет Международного олимпийского комитета (МОК) проносить триколор на трибуны во время Олимпийских игр в Южной Корее. Альтернативные способы поддержки атлетов сегодня активно обсуждаются как в спортивном сообществе, так и в Государственной Думе.

Ранее МОК объявил, что флаги стран, не участвующих в Олимпиаде, запрещены на всех олимпийских объектах во время проведения Игр в Пхенчхане. В частности, на официальном сайте оргкомитета Игр отмечается, что «флаги запрещено проносить на соревнования и тренировочные объекты Олимпийских игр». Это означает, что под запретом оказывается российский триколор, поскольку сборная России официально участия в зимней Олимпиаде не принимает, а российские спортсмены смогут выступить в Южной Корее только в составе команды «олимпийских атлетов из России» под нейтральным флагом и без использования национальных цветов и атрибутов в виде гимна и флага страны.

Летний биатлон. Чемпионат мира-2014. Тюмень, болельщик, флаг россии
МОК запретил российским болельщикам проносить триколор на трибуны
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Эксперты указывают, что такое решение МОК является беспрецедентным — еще ни на одной Олимпиаде не запрещали демонстрацию флагов государств, не участвующих в Олимпийских играх.

В реальности такие запреты окажутся декларативными, поскольку запретить людям поддерживать спортсменов невозможно, заявил «URA.RU» президент Всероссийской организации болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин. «Подобные меры вызывают лишь обратную реакцию — все будут думать, как его красиво обойти. Мне не очень понятно, как можно запретить проносить российский триколор на трибуны. В конце концов, это же не флаг фашистской Германии», — пояснил он.

Шпрыгин не исключил, что болельщики из России привезут с собой имперский или Андреевский флаги, которые также ассоциируются с нашей страной: «Причем они будут намеренно демонстрировать их, чтобы попасть в объективы телекамер».

С ним солидарен и президент Федерации бобслея России Александр Зубков: «Россияне могут проносить с собой на трибуны абсолютно любые изображения России. Думаю, люди так и будут делать».

Как пояснил «URA.RU» главный редактор портал 8news.ru Самвел Авакян, в запасе у россиян немало способов заявить о себе и поддержать атлетов: «Например, наши соотечественники, которые приедут болеть за ребят, вынужденных выступать под нейтральным флагом, наверняка будут «складывать» триколор —

один оденется во все белое, другой — в синее, третий — в красное. В итоге получится вполне понятная композиция. Вся трибуна может превратиться в импровизированный флаг нашей страны».

Авакян предложил также запастись баннерами с изображением главных символов России: «Таковым может быть суровый медведь, который никого не боится и всегда готов к борьбе. Или матрешка — это тоже будет понятно и узнаваемо».

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин в разговоре с «URA.RU» признался, что поддержка болельщиков очень важна для спортсменов, поскольку именно она «дает огромную часть сил и энергии». «МОК может запретить проносить флаг, но никто не в силах запретить людям скандировать „Россия! Россия!“», — сказал Карелин.

Турнир памяти Ивана Поддубного. Тюмень, карелин александр
Олимпийский чемпион Александр Карелин знает, как россияне будут поддерживать своих кумиров
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Государственной Думе тем временем серьезно подошли к обсуждению того, как избежать очередных санкций МОК. «Неужели они всерьез думают, что мы эти дебильные запреты не сможем обойти? Мы все обязательно придумаем», — заверил «URA.RU» член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов.

По его словам, для этого придется активно использовать современные технологии: «Будем поддерживать спортсменов в социальных сетях — при помощи хэштегов и различных флешмобов. Кроме того, никто не отменял использование планшетных компьютеров — люди могут прийти с ними на трибуны и на экранах демонстрировать флаг России. Они думают, что это запреты, а на самом деле мы видим какой-то детский сад, не более того».

Его коллега по комитету депутат Дмитрий Свищев, возглавляющий Федерацию керлинга России, предложил в свою очередь прийти на соревнования с русскими народными инструментами: «Можно попробовать балалайки туда пронести. Будет эффектно».

Ранее звучали предложения использовать символику, флаг и гимн СССР на Олимпиаде-2018 для своих спортсменов, выступающих под нейтральным флагом.

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