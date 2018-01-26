20:30 26 января 2018 4

Незаконные листовки в поддержку Грудинина нашли в 23 регионах страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Грудинин пытался за счет незаконных листовок обойти лимит трат на избирательную кампанию, который оговорен в законе, полагает публицист и политолог Леонид Радзиховский. Так он объяснил 5 млн незаконных листовок в поддержку кандидата от КПРФ бизнесмена Павла Грудинина, которые были обнаружены в 23 регионах России. Они не были оплачены из избирательного фонда кандидата, как того требует законодательство. В итоге ЦИК вынес предупреждение КПРФ о недопустимости проведения незаконной агитации.

Есть у Радзиховского и более интересная версия. «Грудинин неожиданно для себя показал очень хороший старт. Возможно, он просто не хочет большого успеха и пытается из-за собственной осторожности затормозить свою популярность, делая всякие глупости. Можно предположить, что находка ЦИК — это неприятный сюрприз для Грудинина. Но ведь поездка в Германию на отдых на старте кампании — это же его личная глупость», — говорит публицист.

О том, что у Грудинина был хороший старт, говорит и президент центра политических технологий Игорь Бунин. «По текущим опросам он получает больше голосов, чем Геннадий Зюганов. Это попытка ввести дополнительный ресурс в кампанию, чтобы укрепить свои позиции в гонке. К слову, так делают многие кандидаты. Однако этот шаг очень опасный, и второе такое предупреждение может привести к снятию Грудинина с выборов», — отмечает Бунин. Предприниматель рассчитывал, что власти будут относиться к нему лояльно и не станут замечать подобные нарушения, но этого не произошло, полагает политолог.

Ранее «URA.RU» сообщало, что ЦИК обнаружил на иностранных счетах Грудинина миллионы рублей. Однако перед регистрацией он успел закрыть счета. По его словам, он перевел деньги своему родственнику, который потратит их на лечение близких за границей.