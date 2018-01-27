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27 января 2018
14:00  27 января 2018 0

Упрощенный маткапитал, военный интеллект, предсказание Шнурову. Дайджест новостей от «URA.RU»

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Самое актуальное к данной минуте:

В России упростили использование маткапитала для детей-инвалидов. Надеемся, что бумажной волокиты станет меньше.

Китай нашел способ составить военную конкуренцию США. В ход пойдет искусственный интеллект.

В Екатеринбурге стартовал резонансный судебный процесс по делу «очкарик против южан»: худенький 22-летний Влад Рябухин рискует получить 8 лет тюрьмы за то, заступился за девушку и дал сдачу оппоненту. Миром решить не удалось.

Молочка хотите? На заводе «Вимм-Билль-Данн» варили сыр из протухшего молока. Эти и другие факты вскрылись на одном из заводов.

Россиянин четыре года не знал о собственных похоронах. О своей «смерти» мужчина узнал случайно.

Шнурову предсказали страшное будущее. В аду для него уже «припасли» местечко.

Полина Миклашевская
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© Служба новостей «URA.RU»
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